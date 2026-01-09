DSİ İzmir'de kuyu gerçeğini açıkladı! CHP'li Cemil Tugay ve İZSU'ya tepki: İçme suyu planına uymadılar

Açıklamada, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yer altı kuyularından içme suyu sağlanması kapsamında kuyuların bakımlarının yapılarak ivedilikle devreye alınması ve süratle ilave kuyuların açılması hususlarında geç kalındığı, bu dönemde su ihtiyacının barajlardan karşılandığı bildirildi.

"İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuyla alakalı işletme planlarına uymamıştır. Öte yandan İzmir'de şehir içi içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranı yüzde 27 olup yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp su boşa gitmektedir. Bu su miktarı yaklaşık Tahtalı Barajı'nın depolama kapasitesine eş değerdir. Kayıp-kaçak oranlarını azaltmak belediyelerin asli sorumlulukları arasındadır. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yer altı suyu kaynaklarından karşılanması kapsamında İzmir sınırlarındaki kaynakların dışında, komşu il olan Manisa'nın yer altı suyu kaynakları da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede İzmir'e 1980 yılında Manisa Saruhanlı Sarıkız ve Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından olmak üzere iki farklı bölgeden yer altı suyu tahsisi yapılmıştır."

Bu durumun barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

Sarıkız bölgesinde 24 adet DSİ tarafından açılan, 14 adet de İZSU 'nun kendi imkanlarıyla açtırdığı toplam 38 sondaj kuyusu bulunduğu aktarılan açıklamada, geçmiş yıllarda açılan bu kuyularda meydana gelen çekilmeler nedeniyle pompaların verimlerinin düştüğü, bazı sondaj kuyularının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İzmir'de su kesintileri yüzünden vatandaş bidonlarla su taşıyor (Takvim.com.tr/Arşiv)

Açıklamada, İZSU'nun kullanılamaz hale gelen bu kuyular için yenileme başvuruları yaptığına işaret edilerek, "Eski kuyuların kapatılması şartı ve 45 milyon metreküplük tahsis aşılmayacak şekilde 5 kuyuda yenileme yapılmasına izin verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü diğer bir talebinde kullanılamaz durumda olan eski 6 kuyunun daha kapatılması şartıyla 6 yeni kuyu açmak istediklerini DSİ'ye bildirmiştir. Böylece 2025 yılında Sarıkız ve Göksu kaynaklarından toplamda 11 kuyuya izin verilmiştir." bilgisi verildi.

İzmir'e Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından ise yılda 63 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığı vurgulanan açıklamada, Göksu bölgesinde 22 kuyunun DSİ tarafından açıldığı bildirildi.