Tammy Abraham gol orucunu Kayseri’de bozdu

Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Beşİktaş'ın sezon başında Roma'dan transfer ettiği İngiliz forvet Tammy Abraham sezona etkili bir girişi yapmış ancak son dönemde adeta frene basmıştı. Siyah-Beyazlı formayla çıktığı son 5 resmi maçta gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki forvet, gol orucuna Kayseri'de son verdi. Maçın 45+1. dakikasında Kayseri savunmasının hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu yaptığı vuruşla Siyah-Beyazlılar'ın 3. golünü kaydetti. Beşiktaş kariyerinde ise 11 maçta 7 gol, 1 asisti bulunuyor.

