Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu Domenico Tedesco, “İstediğim seviyeden uzağız ama bahane değil, çözmek benim işim” ifadelerini kullandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maç öncesinde Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa sahnesine galibiyetle başlamak istediklerini vurgulayan İtalyan teknik adam "Şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Fazla ikili mücadele kaybettiler. Benim işim bu durumu çözmek" dedi.

