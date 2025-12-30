İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı! "Bu kefiye mazlumların ahı değil zalimlerin korkusudur"

Etkinlik öncesinde hazırlıklar devam ederken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı.

Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci sosyal medya hesabından "Karanlık en kesif haliyle üzerimize gelse de biz şafağın sahipleriyiz. Batı'nın sahte ışıklarına inat, Doğu'nun hakikat güneşini Galata'dan aleme ilan ettik. Bu kefiye, mazlumların ahı değil, zalimlerin korkusudur. Mescid-i Aksa'dan esen rüzgar, bugün Galata'nın bağrında fırtınaya dönüşmüştür. Bilsinler ki biz kaderin üstündeki o mutlak kadere baş koyduk." notuyla kefiyenin Galata Kulesi'ne asıldığı anların yer aldığı videoyu paylaştı.