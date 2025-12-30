PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı! "Bu kefiye mazlumların ahı değil zalimlerin korkusudur"

stanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı. Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlik öncesinde hazırlıklar devam ederken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci sosyal medya hesabından "Karanlık en kesif haliyle üzerimize gelse de biz şafağın sahipleriyiz. Batı'nın sahte ışıklarına inat, Doğu'nun hakikat güneşini Galata'dan aleme ilan ettik. Bu kefiye, mazlumların ahı değil, zalimlerin korkusudur. Mescid-i Aksa'dan esen rüzgar, bugün Galata'nın bağrında fırtınaya dönüşmüştür. Bilsinler ki biz kaderin üstündeki o mutlak kadere baş koyduk." notuyla kefiyenin Galata Kulesi'ne asıldığı anların yer aldığı videoyu paylaştı.

