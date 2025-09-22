TFF Başkanı Hacıosmanoğlu A Spor’a konuştu! Taşlar yerinden oynadı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki gece A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalar gündemi sarstı. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor- Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler'e büyük tepki göstermiş ve "Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek" demişti. Hacıosmanoğlu'nun bugün Arda Kardeşler'le yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Bu kritik görüşmenin ardından Kardeşler'in hakemliğinin sona erdiğinin açıklanacağı belirtiliyor. Ayrıca hedefteki isim olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bu hafta içinde görevine son verileceği iddia ediliyor. Hacıosmanoğlu'nun en başından beri arkasında durduğu Gündoğdu konusunda artık gelen tepkilere kulak vereceği ve radikal bir karar alacağı kulislerde konuşuluyor. Yani bugün herkesin gözü kulağı TFF'de olacak.



Kardeşler ve Gündoğdu ile alakalı bu hafta radikal kararlar alınabilir.