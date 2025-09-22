SON DAKİKA
Okan Buruk Konyaspor karşısında alacakları galibiyetle Frankfurt yenilgisini unutturmak istiyor

Deneyimli hocanın oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve “Konya karşılaşması taraftarlarımızdan özür dileme maçımız. Alacağımız galibiyetle Frankfurt mağlubiyetinin izlerini silelim” dediği öğrenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Oyuncularından Konya maçına odaklanmasını isteyen deneyimli çalıştırıcının, "Evet Frankfurt karşısında hayal kırıklığı yaşadık. Bizden beklenmeyen bir sonuç aldık. Ancak önümüzde oynayacağımız Konyaspor maçı var. Bu mücadele bizim taraftarlarımızdan özür dileme maçımız. Sahamızda iyi bir oyunla alacağımız 3 puanla bu yenilgiyi unutturmamız gerekiyor" dediği öğrenildi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcının Frankfurt maçına göre 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Kalede Uğurcan'a görev verecek Buruk'un sağ bekte Singo, savunmada Abdülkerim- Davinson ikilisini, sol bekte de Jakobs'u oynatması bekleniyor. Orta alanda Torreira- Sara-İlkay üçlüsünü düşünen Buruk, sağ kanatta Sallai, sol kanatta Yunus, forvette de Barış Alper'e görev verecek.

