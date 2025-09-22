7 senede şampiyonluk yok! Bir dönem kapandı

Fenerbahçe'de dün yapılan seçimde Sadettin Saran'a yenilerek başkanlığı kaybeden Ali Koç görev yaptığı 7 yıllık süreçte ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda sadece Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Görev süresi boyunca Aziz Yıldırım'a karşı 2 kez seçime giren Koç ikisinden de galip ayrılmayı başardı. Görev süreci boyunca teknik direktör tercihleri ve transfer politikası nedeniyle eleştirilen Koç büyük hayal kırıklığı yaratak görevden ayrıldı.





İki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç ve yönetim kurulu müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.