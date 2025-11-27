Wednesday 3. sezon oyuncu kadrosu yenilendi: Teyze Ophelia geliyor!
Wednesday son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürürken üçüncü sezon öncesi sessizliğini etkileyici bir duyuruyla geride bıraktı. Netflix, uzun süredir gizemini koruyan Ophelia Frump karakterini kimin canlandıracağına dair merak uyandıran soruyu sonunda yanıtladı.
Yapımdan yapılan resmi açıklamaya göre Ophelia Frump'ı ünlü oyuncu Eva Green canlandıracak.
Ophelia Frump'ın Gölgeden Çıkışı
Addams Ailesi mitolojisinin en karanlık ve en esrarengiz figürlerinden biri olarak bilinen Ophelia Frump, Morticia Addams'ın kız kardeşi olarak serinin tutkulu takipçileri arasında yıllardır tartışılan bir karakterdi.
İkinci sezon finalinde yalnızca bir siluet olarak görünen bu figür, Wednesday'in annesinin günlüğünü incelerken beliren kısa bir anıyla hayranlarda büyük bir merak yaratmıştı. Netflix'in bu rol için Eva Green'i tercih etmesi karakterin dizide daha derinlikli bir biçimde ele alınacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Evrene Daha Karanlık Bir Soluk
Eva Green'in gotik estetiğe yatkın oyunculuğu, Wednesday evrenine yeni sezonda bambaşka bir ton katacak gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun dahil olması dizinin çok daha entrikalı, karanlık ve katmanlı bir anlatım sunacağı yönündeki beklentileri artırdı.
Dizinin Geri Dönüşü Kesinleşti
Netflix'te yer alan habere göre, Wednesday Jenna Ortega'nın performansıyla ekrana taşınan gotik anti-kahramanı Wednesday Addams'ın hikayesini anlatmayı sürdürecek. Dizi üçüncü sezon onayını daha ikinci sezon yayına girmeden almıştı.
2. Sezon Finali Yeni Sorular Doğurdu
İkinci sezon, Wednesday'in karanlık mizahını korurken karakterlerin geçmişine ve Nevermore Akademisi'nin derin sırlarına daha cesur bir şekilde eğildi. Sezon finali, karanlık bir doruk noktasına ulaşarak hem cevaplar sundu hem de yeni gizemlerin kapısını araladı. Ortak yaratıcı Miles Millar, finaldeki küçük ipuçlarının izleyicileri üçüncü sezonda neler olacağına dair heyecanlandırdığını belirtiyor.
3. Sezonda Hayranları Neler Bekliyor?
Yeni sezonun hedefi Wednesday'in sınırlarını daha da zorlamak. Yapımcılar karakterlerin derinliklerini genişletirken Nevermore evrenini büyütmeyi planlıyor. Millar izleyicilerin Addams ailesinden daha fazla yüz göreceğini ve aile sırlarının nihayet gün yüzüne çıkacağını söyleyerek beklentileri yükseltiyor.
Yayın Tarihi Gizemini Koruyor
Wednesday 3. sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağı konusunda yapım ekibi sessizliğini koruyor.