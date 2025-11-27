PODCAST CANLI YAYIN

Wednesday 3. sezon oyuncu kadrosu yenilendi: Teyze Ophelia geliyor!

Wednesday son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürürken üçüncü sezon öncesi sessizliğini etkileyici bir duyuruyla geride bıraktı. Netflix, uzun süredir gizemini koruyan Ophelia Frump karakterini kimin canlandıracağına dair merak uyandıran soruyu sonunda yanıtladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Wednesday 3. sezon oyuncu kadrosu yenilendi: Teyze Ophelia geliyor!

Yapımdan yapılan resmi açıklamaya göre Ophelia Frump'ı ünlü oyuncu Eva Green canlandıracak.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Ophelia Frump'ın Gölgeden Çıkışı
Addams Ailesi mitolojisinin en karanlık ve en esrarengiz figürlerinden biri olarak bilinen Ophelia Frump, Morticia Addams'ın kız kardeşi olarak serinin tutkulu takipçileri arasında yıllardır tartışılan bir karakterdi.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

İkinci sezon finalinde yalnızca bir siluet olarak görünen bu figür, Wednesday'in annesinin günlüğünü incelerken beliren kısa bir anıyla hayranlarda büyük bir merak yaratmıştı. Netflix'in bu rol için Eva Green'i tercih etmesi karakterin dizide daha derinlikli bir biçimde ele alınacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Evrene Daha Karanlık Bir Soluk

Eva Green'in gotik estetiğe yatkın oyunculuğu, Wednesday evrenine yeni sezonda bambaşka bir ton katacak gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun dahil olması dizinin çok daha entrikalı, karanlık ve katmanlı bir anlatım sunacağı yönündeki beklentileri artırdı.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Dizinin Geri Dönüşü Kesinleşti

Netflix'te yer alan habere göre, Wednesday Jenna Ortega'nın performansıyla ekrana taşınan gotik anti-kahramanı Wednesday Addams'ın hikayesini anlatmayı sürdürecek. Dizi üçüncü sezon onayını daha ikinci sezon yayına girmeden almıştı.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

2. Sezon Finali Yeni Sorular Doğurdu

İkinci sezon, Wednesday'in karanlık mizahını korurken karakterlerin geçmişine ve Nevermore Akademisi'nin derin sırlarına daha cesur bir şekilde eğildi. Sezon finali, karanlık bir doruk noktasına ulaşarak hem cevaplar sundu hem de yeni gizemlerin kapısını araladı. Ortak yaratıcı Miles Millar, finaldeki küçük ipuçlarının izleyicileri üçüncü sezonda neler olacağına dair heyecanlandırdığını belirtiyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

3. Sezonda Hayranları Neler Bekliyor?

Yeni sezonun hedefi Wednesday'in sınırlarını daha da zorlamak. Yapımcılar karakterlerin derinliklerini genişletirken Nevermore evrenini büyütmeyi planlıyor. Millar izleyicilerin Addams ailesinden daha fazla yüz göreceğini ve aile sırlarının nihayet gün yüzüne çıkacağını söyleyerek beklentileri yükseltiyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Yayın Tarihi Gizemini Koruyor

Wednesday 3. sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağı konusunda yapım ekibi sessizliğini koruyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İdefix
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Atv Müge Anlı canlı yayın 27 Kasım 2025 | Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü, son durum ne?
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti