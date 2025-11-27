Ophelia Frump'ın Gölgeden Çıkışı Addams Ailesi mitolojisinin en karanlık ve en esrarengiz figürlerinden biri olarak bilinen Ophelia Frump, Morticia Addams'ın kız kardeşi olarak serinin tutkulu takipçileri arasında yıllardır tartışılan bir karakterdi.

İkinci sezon finalinde yalnızca bir siluet olarak görünen bu figür, Wednesday'in annesinin günlüğünü incelerken beliren kısa bir anıyla hayranlarda büyük bir merak yaratmıştı. Netflix'in bu rol için Eva Green'i tercih etmesi karakterin dizide daha derinlikli bir biçimde ele alınacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.