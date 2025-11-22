PODCAST CANLI YAYIN

Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf için faiz indirimi haberini paylaştı. Bakan Bolat, esnaf ve sanatkârlara sunulan Hazine destekli kredilerde faiz indiriminin yeni yılın başından itibaren uygulanacağını açıkladı.

Esnaf ve sanatkârlara yönelik kredi desteklerinde yeni adımlar atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, finansman yükünü hafifletecek ve kredi kullanımını kolaylaştıracak bir dizi düzenlemeyi duyurdu. Hem faiz indirimi hem de kredi limitlerinde iyileştirme içeren bu yeni paket, önümüzdeki dönem esnafın daha rahat finansmana ulaşmasını hedefliyor.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERDE FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR

Bakan Bolat bu kapsamda 2026'dan itibaren Hazine destekli kredilerde faiz indirimi yapılacağını söyledi.

Antalya'da düzenlenen "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'nda konuşan Bakan Bolat, Halkbank üzerinden esnafa verilen kredilerde faturalandırma zorunluluğundaki yüzde 30'luk uygulama 1 yıl daha ertelendiğini de açıkladı.

KREDİ ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI, FATURA ŞARTI ERTELENDİ

Ticari araç ve makine alımlarında esnaf kredisi üst limitinin de 2 buçuk milyon liraya yükseltildiğini belirten Bakan Bolat, esnafa yönelik müjdeleri şu çekilde:

"Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonu esnaf kredisi Halkbank kredilerinde faiz indirimi finansal maliyet indirimi konusunda yeni yılın başında inşallah çalışacak ve uygulamaya alınacak.

Ticari araçlarda biliyorsunuz 2 buçuk milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2 buçuk milyon liraya yükseltilmiştir.

Esnaf kredileri verilirken bunun alınan sebebini gösteren faturalandırma uygulamasında 1 yıllık geçen yıl erteleme yapılmıştı.

Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması 1 yıl daha erteleniyor."

