Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Almanya'da AB mesajı: Fasıllar açılırsa süreç ilerler | Gazze uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın açıklaması yaptı. Fidan Gazze meselesinde, "İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var." uyarısını yaptı. Fidan AB ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Fidan ve Wadephul görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan şunları söyledi:

"Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir.

Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli.

Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var.

Güvenlikle ilgili çalışmalar yapılırken NATO zemininin kullanılması bizim için temel hareket tarzıydı. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa güvenliği ile ilgili AB içinde yeni arayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda safe mekanizmasıyla başlatılan süreçler var. Bu AB'nin kendi dış politika ve güvenlik politikarıyla uyumlu şekilde gitmekte. Türkiye bu yeni tartışmalarda da yer almak istiyor. Bu tartışmalar AB üyelerinin kendi arasındaki tartışmalar. Ama Avrupa güvenliği de hepimizi ilgilendiriyor."

"TÜRKİYE İLE ARAMIZDA ÖZEL BAĞ VAR"
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır" dedi.

