Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta derbilerin derbisiyle kapanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak zirvede yer almak. Domenico Tedesco ve Okan Buruk kararlarını verdi ve ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen
FENERBAHÇE – GALATASARAY: 116 YILLIK EFSANE REKABET
Türk spor tarihine yön veren, "Zıt kardeşler" olarak anılan Fenerbahçe ile Galatasaray, 116 yılı aşan rekabetlerinde 404. randevuda mücadele veriyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbi hem ezeli rekabetin tarihinde yeni bir sayfa açacak hem de zirve yarışının kaderini şekillendirecek. Mücadele, Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de ve karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstleniyor.
REKABETİN İLK SAYFASI: PAPAZIN ÇAYIRI'NDAN BUGÜNE
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909'da Papazın Çayırı'nda oynanan mücadeleyle resmen başladı. Bu ilk maçı, Galatasaray 2-0 kazanırken rekabet tarihinin ilk golünü sarı-kırmızılı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu kaydetti. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk 7 maçta kalesini gole kapatarak dönemin şartlarına göre büyük bir üstünlük kurdu.
Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi karşısında ilk golünü ve galibiyetini elde etmesi ise yaklaşık 5 yıl sürdü. 4 Ocak 1914'te Union Club sahasında oynanan İstanbul Ligi maçını sarı-lacivertliler 4-2 kazanırken, Fenerbahçe tarihinin Galatasaray'a karşı ilk golü Hasan Kamil Sporel'den geldi. Bu gol ve galibiyet, Fenerbahçe açısından hem psikolojik hem de sportif anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edildi.
BİR DAKİKALIK SÜPER KUPA: ŞANLIURFA'DAKİ TARİHİ GECE
Türk futbol tarihine geçen en ilginç sayfalardan biri, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan TFF Süper Kupa maçı oldu. Fenerbahçe, maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıkarken, Galatasaray tam kadro sahaya çıktı. Mücadelenin daha ilk dakikasında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, golün ardından Fenerbahçe yönetiminin kararıyla sahadan çekilen rakibiyle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe sahayı terk ederken mücadele hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi.
TRİBÜN REKORU VE SAĞANAK ALTINDA 14 SEYİRCİ
Rekabetin tarihinde hem en az hem de en fazla seyirciye sahne olan maçlar, derbinin ulaştığı uç noktaları gözler önüne seriyor. 17 Kasım 1922'de İttihat Sahası'nda oynanan karşılaşmayı sağanak yağmur altında yalnızca 14 kişi izledi. Yağmurun etkisiyle hakem Fethi Tahsin Başaran'ın maçı şemsiyeyle yönetmek zorunda kalması, o günün en çarpıcı detayıydı.
Buna karşın 21 Eylül 2003'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan lig maçını 70 bin 125 taraftar tribünden takip etti. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki maçlarda bugüne kadar kaydedilen en yüksek seyirci sayısı olarak tarihteki yerini aldı.
REKABETİN GOL KRALLARI: ZEKİ RIZA, METİN OKTAY VE DİĞERLERİ
İki takım arasındaki rekabetin golcüler listesinde zirvede, Fenerbahçe'nin efsane ismi Zeki Rıza Sporel yer alıyor. Sporel, Galatasaray'a karşı forma giydiği 42 maçta tam 27 kez fileleri havalandırdı. Onu yine bir Fenerbahçeli olan Alaattin Baydar 24 golle takip etti. Sarı-lacivertli kulübün bir başka efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in 20 golü bulunurken, Galatasaray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay rekabette 19 golle öne çıktı.
İki büyük kulüpte birden oynayan Tanju Çolak, Fenerbahçe – Galatasaray derbilerinde toplam 22 gole imza attı. Bu gollerin 14'ünü Galatasaray, 8'ini ise Fenerbahçe formasıyla kaydeden Çolak, rekabetin en özel isimlerinden biri oldu. Lig maçları baz alındığında Galatasaray adına Metin Oktay 9, Fenerbahçe adına Aykut Kocaman 8 golle takımlarının ligdeki en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor.
EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM: TURGAY ŞEREN
Fenerbahçe – Galatasaray derbilerinde en çok maça çıkan futbolcu unvanı, A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane kalecisi merhum Turgay Şeren'e ait. "Panter" lakaplı eldiven, Fenerbahçe'ye karşı 55 kez sahaya çıkarak rekabet tarihinde erişilmesi son derece zor bir rekora imza attı.
UZAYAN ÖZLEMLER: 11 VE 18 MAÇLIK SERİ
Rekabetin bazı dönemlerinde iki takım da birbirlerine karşı ciddi galibiyet hasreti yaşadı. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından tam 11 maç boyunca Galatasaray'ı mağlup edemedi ve bu seri, 22 Şubat 1953'te 1-0'lık galibiyetle sona erdi. Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı mücadeleden sonra 18 maç boyunca rakibini yenemedi. Sarı-kırmızılılar, bu uzun suskunluğunu 1 Aralık 1946'da alınan 1-0'lık galibiyetle bitirebildi.
19 AYRI STAT, ONLARCA FARKLI ATMOSFER
Fenerbahçe ile Galatasaray, bugüne kadar 19 farklı statta karşı karşıya geldi. Rekabet; İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe Stadı, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Erzurum Kazım Karabekir, Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Kadir Has, Manisa 19 Mayıs, Antalya ve Şanlıurfa 11 Nisan statlarında farklı dönemlerin atmosferleriyle oynandı.
İKİ FORMAYI DA TERLETENLER: REKABETİN ORTAK İSİMLERİ
Zaman içinde birçok futbolcu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forması giyerek bu rekabetin iki tarafında da yer aldı. Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Kerem Aktürkoğlu bu isimler arasında sayılıyor.
Bu oyunculardan bir kısmı her iki formayla da derbilerde gol sevinci yaşadı. Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak, hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli formayla ezeli rekabette fileleri havalandıran özel futbolcular olarak tarihe geçti.
BİR MAÇTA DÖRT GOL VE REKOR SKORLAR
Derbilerde bir futbolcu tarafından bir maçta atılan en yüksek gol sayısı dört olarak kayıtlara geçti. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atarak unutulmaz performanslar ortaya koydu.
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet ise 7-0 ile Galatasaray'ın hanesine yazıldı. 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde oynanan bu karşılaşma, rekabetin en ağır skorlarından biri olarak anılıyor. Fenerbahçe cephesinde ise 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de oynanan ve 6-0 biten lig maçı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı aldığı en farklı galibiyet olarak tarihteki yerini aldı. Bu skor aynı zamanda lig maçlarında derbideki en farklı skor unvanını da taşıyor.
En gollü maçlar da derbinin zengin arşivinde özel bir yere sahip. 5 Haziran 1983'te Ali Sami Yen'de oynanan lig maçı 4-4 bitti. 7 Şubat 2001'de Türkiye Kupası yarı finalinde yine 4-4'lük skor ortaya çıktı.
YARIDA KALAN MAÇ VE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN KAVGA
23 Şubat 1934'te Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçı, saha içinde başlayan ve tribünlere sıçrayan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e tekme atması, ardından Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın Kadri'nin üzerine yürürken Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp saha kenarına fırlatılması, ortalığı bir anda karıştırdı. Futbolcuların kavgasına tribünlerdeki taraftarlar da dahil olunca maç tamamlanamadı. Sonrasında toplanan Mıntıka Futbol Heyeti, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birini vererek Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 oyuncuya uzun süreli ceza uyguladı.
DOSTLUK SAYFALARI: FAİR PLAY, ORTAK EVLER VE "FENERSARAY"
Tüm gerginliklere rağmen rekabetin tarihinde önemli centilmenlik örnekleri de yer alıyor. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu'nun, Oberle kardeşler ve Hasan'ın eksikliği nedeniyle Galatasaray'a "İsterseniz maçı erteleyelim" çağrısında bulunması, bu ruhun erken örneklerinden biri. Erteleme önerisi kabul edildi, oyuncular iyileştikten sonra 20 Ekim 1914'te oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazandı.
Rekabetin ilk yıllarında iki takımın sporcularının birlikte ev kiralayıp aynı ortamda yaşamaları da dikkat çekici bir ayrıntı. Geceleri uzun sohbetler yapılırken, Galatasaray'dan Ali Sami Yen'in, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat, dinlen." diyerek Fenerbahçeli oyuncuları uyarması, dostluğun ve saygının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerden biri.
Benzer bir tablo 17 Kasım 1922'de de yaşandı. Günlerce süren yağmur Kadıköy'deki sahayı göle çevirmişti. Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray cephesine "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dediğinde, Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin'in "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey, gelip maçı oynayacağız." yanıtı, rekabetin inatçı ve mücadeleci ruhunu yansıttı. Galatasaray sahaya çıktı ancak karşılaşmayı 3-0 Fenerbahçe kazandı.
1934 yılında ise iki kulüp, yabancı takımlarla oynanan hazırlık maçlarının ardından üçüncü maç için ortak bir karma takım kurdu. "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" sahaya çıktı ve bu karma, lacivert, sarı ve kırmızının birleşiminden oluşan özel bir forma giydi. Bu takım, futbol kamuoyunda "FenerSaray" olarak anıldı.
Fair Play anlamında en dikkat çeken örneklerden biri de 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı maçta yaşandı. Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, tribünde oturduğu yerden rakibinin gollerini alkışladı ve Fenerbahçeli yöneticileri tebrik etti. Kendi camiasından eleştiriler almasına rağmen bu davranışı nedeniyle Dünya Fair Play Konseyi tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne ve TMOK'un Fair Play ödülüne layık görüldü.
LİDERLİK İÇİN YENİ PERDE: FENERBAHÇE NAMAĞLUP, GALATASARAY ZİRVEDE
Yarın oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, sadece tarihsel hafızayı değil, güncel tabloyu da fazlasıyla etkiliyor. Süper Lig'in 14. haftasına lider giren Galatasaray, 32 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe topladığı 31 puanla hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde namağlup tek takım olarak sahaya çıkacak. Oynadığı 13 lig maçında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip filelere 30 gol gönderip kalesinde 12 gol gördü. Bu performans, onu ligin en golcü takımı konumuna getiriyor.
Galatasaray ise savunma gücüyle öne çıkıyor. Ligde geride kalan 13 karşılaşmada yalnızca 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu alanda Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak dikkat çekiyor. İki takımın hücum ve savunma profilleri, derbiyi taktik açıdan da son derece kritik hâle getiriyor.
KALECİLER SAHNEYE ÇIKIYOR: EDERSON VE UĞURCAN ÇAKIR
Derbide gözler büyük oranda kalecilerde olacak. Fenerbahçe'de kalesi devralması beklenen Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. Toplam 12 gol yiyen Brezilyalı kaleci, 5 maçta kalesini gole kapatarak güven veren bir performans sergiledi.
Galatasaray cephesinde kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli kaleci, 5 maçta kalesini kapatırken 12 gole engel olamadı. Sezonun ilk bölümünde Trabzonspor formasıyla da 4 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, o süreçte sadece bir gol yemişti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Günay Güvenç ise ligde görev aldığı 5 maçın 3'ünde kalesinde gol görmeyerek derin rotasyonun güvenilir isimlerinden biri oldu.
Fenerbahçe'nin diğer file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maçta forma giydi. Üçer Şampiyonlar Ligi elemesi ve lig karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki kaleci, 7 gole engel olamadı ancak bazı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti.
OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ VE KADIKÖY SERİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında derbilerde son yıllara damga vurdu. Buruk, Galatasaray ile çıktığı 16 derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçlarda ise tablo daha da çarpıcı. Süper Lig'de 6, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 8 resmi randevuda Buruk'un Galatasaray'ı, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, hükmen galibiyet dahil 14 gol atarken, kendi kalesinde 3 gol gördü.
Kadıköy deplasmanındaki performans ise özel bir başlık açmayı hak ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı. Biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere Kadıköy'de oynanan 4 maçta Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda 8 kez gol bulan sarı-kırmızılılar, filelerinde yalnızca 2 gol gördü. Bu tablo, yarınki maç öncesi psikolojik üstünlüğün önemli bir bölümünü konuk ekibe veriyor.
Beşiktaş'a karşı da derbilerde üstünlük kuran Buruk, dört sezonda siyah-beyazlılara karşı biri TFF Süper Kupa, yedisi lig olmak üzere 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.
DERBİDE İLK KEZ SAHNE ALACAK İSİMLER VE KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide toplam 15 futbolcu, kariyerlerinde ilk kez bu büyük mücadeleyi tecrübe etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ın yanı sıra geçen sezon kadroya katılan Levent Mercan, süre almaları halinde kariyerlerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkabilir.
Galatasaray cephesinde ise bu sezon kadroya dahil edilen Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra kaleci Batuhan Şen ve genç yetenek Arda Ünyay, ilk kez Fenerbahçe deplasmanında derbi atmosferine adım atma ihtimaliyle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise bu hikâyenin özel bir sayfasını oluşturuyor. Daha önce Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, yarın ilk kez sarı-lacivertli forma altında eski takımına karşı mücadele verebilir. Bu durum, derbinin duygusal boyutunu da artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
DENEYİMLİLER: MERT HAKAN YANDAŞ, TORREİRA VE BARIŞ ALPER
Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a karşı en çok forma giyen isim Mert Hakan Yandaş. Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertli formayla 6 derbide süre aldı, 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen şans bulamadı. Mert Hakan'ı, 5 maçla Sebastian Szymanski ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip ediyor. Bu isimler arasında Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşayan tek oyuncu Szymanski. Polonyalı futbolcu, geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü kaydetmişti.
Galatasaray cephesinde derbi tecrübesi bakımından öne çıkan isimler Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oldu. Her iki futbolcu da Fenerbahçe'ye karşı 8 kez sahaya çıkarken, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu 7'şer maçla onları izliyor. Bu dört futbolcu içinde Fenerbahçe'ye karşı gol atan tek isim ise Lucas Torreira. Uruguaylı orta saha, geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.
OOSTERWOLDE'NİN KART SINIRI VE FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe cephesinde derbi öncesi kadro dışı bırakılan isimler dışında önemli bir eksik görünmüyor. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilmesi planlanıyor. Savunmanın önemli oyuncularından Jayden Oosterwolde ise sarı kart sınırında. Hollandalı savunmacı, Galatasaray karşısında kart görmesi halinde Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN KADIKÖY SERİSİ VE SON 8 SEZONUN TABLOSU
Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'de oynadığı maçlarla Fenerbahçe deplasmanındaki kötü şöhretini önemli ölçüde kırdı. 2017-2018 sezonundan bu yana Ülker Stadı'nda 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıkan sarı-kırmızılılar, ligde 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti. Kupadaki tek maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu dönemde Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de ciddi bir üstünlük kurdu.
Gol istatistiklerinde de tablo sarı-kırmızılılar lehine. Galatasaray, bu süreçte Kadıköy'de 13 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Victor Osimhen ile Henry Onyekuru ikişer kez Fenerbahçe filelerini havalandırırken, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mustafa Muhammed, Ryan Donk, Radamel Falcao, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Dries Mertens de bu periyotta birer gol katkısı verdi. Fenerbahçe tarafında ise Miha Zajc, Serdar Dursun, Max Kruse, Eljif Elmas, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski bu maçlarda Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.
Kadıköy'deki en kritik kırılma maçlarından biri, 23 Şubat 2020'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı lig mücadelesiydi. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Falcao ve Donk'un golleriyle 20 yılı aşkın süredir kazanamadığı Kadıköy'de galibiyete ulaşmış, bu maçtan önceki son deplasman zaferini 22 Aralık 1999'da yine Terim'in teknik direktörlüğü döneminde almıştı.
REKABET, TARİH VE 90 DAKİKAYA SIĞMAYACAK BİR HİKâYE
Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, yalnızca bir futbol maçından ibaret değil. Papazın Çayırı'ndan Şükrü Saracoğlu'na, sağanak altında 14 kişiyle oynanan maçtan 70 bini aşkın taraftarın tribünleri doldurduğu dev mücadelelere, kavgalardan Fair Play örneklerine, "FenerSaray" karmasından Özhan Canaydın'ın alkışlarına uzanan büyük bir hikâye.
Yarın Chobani Stadı'nda oynanacak maç, bu hikâyenin sadece bir sonraki satırı. Liderlik yarışı, namağlup unvanı, yeni transferler, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak isimler ve her zamanki gibi kazanmak isteyen iki büyük camia… Sonuç ne olursa olsun, Türkiye yine 90 dakikayı aşan bir rekabetin, 116 yıllık bir hafızanın ve futbolun en büyük sahnelerinden birinin tanığı olacak.