Mauro Icardi (AA) YARIDA KALAN MAÇ VE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN KAVGA 23 Şubat 1934'te Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçı, saha içinde başlayan ve tribünlere sıçrayan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e tekme atması, ardından Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın Kadri'nin üzerine yürürken Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp saha kenarına fırlatılması, ortalığı bir anda karıştırdı. Futbolcuların kavgasına tribünlerdeki taraftarlar da dahil olunca maç tamamlanamadı. Sonrasında toplanan Mıntıka Futbol Heyeti, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birini vererek Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 oyuncuya uzun süreli ceza uyguladı.

Galatasaray zirvedeki yerini kaptırmak istemiyor (AA) DOSTLUK SAYFALARI: FAİR PLAY, ORTAK EVLER VE "FENERSARAY" Tüm gerginliklere rağmen rekabetin tarihinde önemli centilmenlik örnekleri de yer alıyor. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu'nun, Oberle kardeşler ve Hasan'ın eksikliği nedeniyle Galatasaray'a "İsterseniz maçı erteleyelim" çağrısında bulunması, bu ruhun erken örneklerinden biri. Erteleme önerisi kabul edildi, oyuncular iyileştikten sonra 20 Ekim 1914'te oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazandı. Rekabetin ilk yıllarında iki takımın sporcularının birlikte ev kiralayıp aynı ortamda yaşamaları da dikkat çekici bir ayrıntı. Geceleri uzun sohbetler yapılırken, Galatasaray'dan Ali Sami Yen'in, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat, dinlen." diyerek Fenerbahçeli oyuncuları uyarması, dostluğun ve saygının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerden biri. Benzer bir tablo 17 Kasım 1922'de de yaşandı. Günlerce süren yağmur Kadıköy'deki sahayı göle çevirmişti. Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray cephesine "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dediğinde, Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin'in "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey, gelip maçı oynayacağız." yanıtı, rekabetin inatçı ve mücadeleci ruhunu yansıttı. Galatasaray sahaya çıktı ancak karşılaşmayı 3-0 Fenerbahçe kazandı. 1934 yılında ise iki kulüp, yabancı takımlarla oynanan hazırlık maçlarının ardından üçüncü maç için ortak bir karma takım kurdu. "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" sahaya çıktı ve bu karma, lacivert, sarı ve kırmızının birleşiminden oluşan özel bir forma giydi. Bu takım, futbol kamuoyunda "FenerSaray" olarak anıldı. Fair Play anlamında en dikkat çeken örneklerden biri de 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı maçta yaşandı. Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, tribünde oturduğu yerden rakibinin gollerini alkışladı ve Fenerbahçeli yöneticileri tebrik etti. Kendi camiasından eleştiriler almasına rağmen bu davranışı nedeniyle Dünya Fair Play Konseyi tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne ve TMOK'un Fair Play ödülüne layık görüldü.

Leroy Sane (AA) LİDERLİK İÇİN YENİ PERDE: FENERBAHÇE NAMAĞLUP, GALATASARAY ZİRVEDE Yarın oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, sadece tarihsel hafızayı değil, güncel tabloyu da fazlasıyla etkiliyor. Süper Lig'in 14. haftasına lider giren Galatasaray, 32 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe topladığı 31 puanla hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde namağlup tek takım olarak sahaya çıkacak. Oynadığı 13 lig maçında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip filelere 30 gol gönderip kalesinde 12 gol gördü. Bu performans, onu ligin en golcü takımı konumuna getiriyor. Galatasaray ise savunma gücüyle öne çıkıyor. Ligde geride kalan 13 karşılaşmada yalnızca 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu alanda Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak dikkat çekiyor. İki takımın hücum ve savunma profilleri, derbiyi taktik açıdan da son derece kritik hâle getiriyor.

Roland Sallai (AA) KALECİLER SAHNEYE ÇIKIYOR: EDERSON VE UĞURCAN ÇAKIR Derbide gözler büyük oranda kalecilerde olacak. Fenerbahçe'de kalesi devralması beklenen Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. Toplam 12 gol yiyen Brezilyalı kaleci, 5 maçta kalesini gole kapatarak güven veren bir performans sergiledi. Galatasaray cephesinde kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli kaleci, 5 maçta kalesini kapatırken 12 gole engel olamadı. Sezonun ilk bölümünde Trabzonspor formasıyla da 4 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, o süreçte sadece bir gol yemişti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Günay Güvenç ise ligde görev aldığı 5 maçın 3'ünde kalesinde gol görmeyerek derin rotasyonun güvenilir isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'nin diğer file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maçta forma giydi. Üçer Şampiyonlar Ligi elemesi ve lig karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki kaleci, 7 gole engel olamadı ancak bazı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti.