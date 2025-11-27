Breidablik - Samsunspor | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda ekibi Breidablik ile kozlarını paylaşıyor. Kırmızı beyazlılar, zorlu randevuda rakibini eleyerek bir liderliğini sürdürmek amacında. Breidablik - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Samsunspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı (AA)Samsunspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı (AA)

İLK 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Lúðvíksson, Ómarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki 3 maçını da kazandı (AA)Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki 3 maçını da kazandı (AA)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Samsunspor, Avrupa sahnesinde tarihi bir performansa imza atıyor. Karadeniz ekibi, lig aşamasındaki ilk üç maçını kazanarak topladığı 9 puanla averajla lider konumda yer alırken, 27 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk oluyor. Kırmızı-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek ve üst tura emin adımlarla yürümek istiyor.

Samsunspor 27 yıl sonra katıldığı Avrupa kupalarında önemli işlere imza atıyor (AA)Samsunspor 27 yıl sonra katıldığı Avrupa kupalarında önemli işlere imza atıyor (AA)

KONFERANS LİGİ'NDE BÜYÜK PATLAMA

Samsunspor'un 2024-2025 Avrupa macerası, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda istediği başlangıcı yapamamasıyla dikkat çekmişti. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a ilk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, rövanşı 0-0 tamamlasa da turu geçememişti. Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'ne yönelen Karadeniz temsilcisi, adeta bambaşka bir kimliğe bürünerek grup aşamasına müthiş bir giriş yaptı.

İlk hafta Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor, ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı 3-0'lık skorlarla geçerek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa sahnesindeki bu yükseliş, hem oyun hem de skor anlamında taraftarlara yeni bir umut verdi.

Cherif Ndiaye (AA)Cherif Ndiaye (AA)

AVRUPA SAHNESİNDE 16. MAÇINA ÇIKIYOR

Samsunspor, Breidablik karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 16. sınavına çıkacak. Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa arenasında boy gösteren kırmızı-beyazlılar, daha önce iki kez Intertoto Kupası'nda mücadele etmişti.

1996-97 sezonunda ilk kez Intertoto Kupası'na katılan Samsunspor, Odense, Kaunas ve Leiftur karşısında aldığı galibiyetlerle güçlü bir başlangıç yapmış ancak Amburgo karşılaşmasında aldığı mağlubiyetle elenmişti. 1997-98 sezonunda yeniden Intertoto'da sahne alan Karadeniz ekibi, Lyngby ve Crystal Palace karşısında tur atlamış fakat yarı finalde Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etmişti.

Samsunspor ligde de üst sıraları zorluyor (İHA)Samsunspor ligde de üst sıraları zorluyor (İHA)

27 YIL SONRA ETKİLEYİCİ BİR DÖNEM

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak güçlü bir performans ortaya koydu. Panathinaikos eşleşmesinin ardından Konferans Ligi lig aşamasına geçiş yapan Samsunspor, burada çıktığı üç karşılaşmada kalesinde hiç gol görmedi.

Avrupa'daki son 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen Karadeniz ekibi, bu istatistiğiyle turnuvanın en sağlam savunma takımları arasına girdi. Konferans Ligi'nin 36 takımlı formatında Samsunspor ve Güney Kıbrıs ekibi AEK, gol yemeyen iki ekip olarak zirvede yer alıyor.

Samsunspor kalan maçlarında AEK ve Mainz 05 ile karşılaşacak (AA)Samsunspor kalan maçlarında AEK ve Mainz 05 ile karşılaşacak (AA)

GENEL AVRUPA KARNESİ: 9 GALİBİYET 23 GOL

Samsunspor'un bugüne kadarki Avrupa performansında 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 14 gol gördü. Bu sezonun savunmadaki disiplinli oyunu, geçmiş yıllara göre belirgin bir gelişim olarak öne çıkıyor.

Samsunspor 4'te 4 yaparsa ilk 8 takım arasına girme konusunda çok önemli bir avantaj yakalayacak (AA)Samsunspor 4'te 4 yaparsa ilk 8 takım arasına girme konusunda çok önemli bir avantaj yakalayacak (AA)

TAKIMI GOLCÜLER SIRTLIYOR

Kırmızı-beyazlıların Avrupa serüvenindeki en önemli güçlerinden biri ise hücum hattı oldu. Marius Mouandilmadji, Carlo Holse ve Anthony Musaba, Konferans Ligi'ndeki üç maçta ikişer gol kaydederek takımı sırtlayan isimler oldu. Emre Kılınç'ın da 1 golüyle katkı sağlaması, Samsunspor'un hücum hattındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Takımın hücum varyasyonları, yüksek tempo ve pres gücüyle birleştiğinde kırmızı-beyazlıların Konferans Ligi'nde ciddi bir üst sıra adayı olduğunu ortaya koyuyor.

Samsunspor İzlanda'da 3 puan arıyor (DHA)Samsunspor İzlanda'da 3 puan arıyor (DHA)

BREİDABLİK MAÇININ ÖNEMİ BÜYÜK

Samsunspor için Breidablik karşılaşması yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda liderliği koruma ve üst tur için avantajı büyütme anlamı taşıyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Karadeniz ekibi, kalan AEK ve Mainz 05 maçlarına büyük bir özgüvenle çıkacak.

Teknik ekibin oyunculara yüklediği yüksek tempo ve disiplin, taraftarın da desteğiyle birlikte Samsunspor'un Avrupa sahnesinde yeni bir başarı sayfası açma isteğini güçlendiriyor.

