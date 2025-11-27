Breidablik - Samsunspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi 'nde devam eden Samsunspor , Avrupa sahnesinde tarihi bir performansa imza atıyor. Karadeniz ekibi, lig aşamasındaki ilk üç maçını kazanarak topladığı 9 puanla averajla lider konumda yer alırken, 27 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ekibi Breidablik 'e konuk oluyor. Kırmızı-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek ve üst tura emin adımlarla yürümek istiyor.

Samsunspor 27 yıl sonra katıldığı Avrupa kupalarında önemli işlere imza atıyor (AA)

KONFERANS LİGİ'NDE BÜYÜK PATLAMA

Samsunspor'un 2024-2025 Avrupa macerası, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda istediği başlangıcı yapamamasıyla dikkat çekmişti. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a ilk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, rövanşı 0-0 tamamlasa da turu geçememişti. Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'ne yönelen Karadeniz temsilcisi, adeta bambaşka bir kimliğe bürünerek grup aşamasına müthiş bir giriş yaptı.

İlk hafta Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor, ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı 3-0'lık skorlarla geçerek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa sahnesindeki bu yükseliş, hem oyun hem de skor anlamında taraftarlara yeni bir umut verdi.