Trabzon 3 puan arıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor, iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fırtına'da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle eksikler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı ilk 3 karşılaşmayı da kazanan ancak önce Samsunspor karşısında berabere kalan, ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Trabzonspor, iki maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Bordo-Mavililer, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Papara Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fırtına'da Cihan, Nwakaeme ve Bouchouari sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ve Oulai de cezaları sebebiyle görev yapamayacak

