SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sergen Yalçın çok konsantre

Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesi oyuncularına “Rakibimiz bulduğu 7 golün 6’sını 2. yarılarda attı... 90 dakika boyunca uyanık olmalıyız” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
Sergen Yalçın çok konsantre

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İzmir ekibinin fizik kondisyonuna vurgu yaptı. Yalçın, "Göztepe, bu sezon 7 gol attı. 6'sı maçların ikinci yarısında. 90 dakika boyunca oyundan düşmüyorlar ve fizik güçleri üst düzeyde. Bu maçta tam konsantrasyon şart. 90 dakika aynı ciddiyette oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

SAHADA AGRESİF OLMALIYIZ
Sergen Yalçın, ayrıca takım savunması üzerine uyarılarda bulunarak, "Her geçen hafta takım savunmasını daha da iyi duruma getirmeliyiz. Göztepe maçında da takım halinde iyi savunma yapmamız şart. Bunun ön şartı ise herkesin birbirine yardımcı olması. Agresif oynayalım ve rakibi yıldıralım" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başakşehir galibiyetiyle önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetin anlam kazanması için Göztepe'yi de deplasmanda yenmemiz gerekiyor. Bunun için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza olan güvenim tam" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Göztepe maçının mesaisi bitti. Beşiktaş'ta ısınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik hazırlıklarla noktalandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB’den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan’ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas’ı kabul etti! Öncelik Gazze’de acil ateşkes... İslam dünyası İsrail’e karşı bir ve beraber olmalı
Trendyol
Antalya ve Muğla’da orman yangını! Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025’e katılacak! Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
CHP’li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Aşk ve Gözyaşı
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM’e anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır? | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz
Trump ve Starmer arasında Filistin çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Bahçeli’den ABD-İsrail’e karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi! Netanyahu’ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe’de! Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY’ye İsrail uyarısı... TSK’nın Suriye’de terörle mücadelesi sürecek
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı