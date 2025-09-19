Sergen Yalçın çok konsantre

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İzmir ekibinin fizik kondisyonuna vurgu yaptı. Yalçın, "Göztepe, bu sezon 7 gol attı. 6'sı maçların ikinci yarısında. 90 dakika boyunca oyundan düşmüyorlar ve fizik güçleri üst düzeyde. Bu maçta tam konsantrasyon şart. 90 dakika aynı ciddiyette oynamalıyız" ifadelerini kullandı.



SAHADA AGRESİF OLMALIYIZ

Sergen Yalçın, ayrıca takım savunması üzerine uyarılarda bulunarak, "Her geçen hafta takım savunmasını daha da iyi duruma getirmeliyiz. Göztepe maçında da takım halinde iyi savunma yapmamız şart. Bunun ön şartı ise herkesin birbirine yardımcı olması. Agresif oynayalım ve rakibi yıldıralım" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başakşehir galibiyetiyle önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetin anlam kazanması için Göztepe'yi de deplasmanda yenmemiz gerekiyor. Bunun için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza olan güvenim tam" şeklinde konuştu.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Göztepe maçının mesaisi bitti. Beşiktaş'ta ısınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik hazırlıklarla noktalandı.



