PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Bilecik Belediyesi sınırı aştı! 33 kişi eş dost kontenjanından işe alındı

Sayıştay’ın 2024 denetimi, CHP'li Bilecik Belediyesi’nde personel giderlerinin mevzuat sınırını aştığını ortaya koyarken, yakın çevreye yönelik istihdam yapıldığı iddiaları yeniden tartışma yarattı. 33 kişi eş dost kontenjanından işe alındığı ve halen görev yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Bilecik Belediyesi sınırı aştı! 33 kişi eş dost kontenjanından işe alındı

Bilecik'te 2022 yılı Ocak ayında yapılan büyük rüşvet operasyonuyla Türkiye'nin gündemine gelen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandallar bitmiyor.

MEVZUATIN ÜZERİNDE PERSONEL FAZLASI

Sayıştay'ın 2024 yılına ait denetlemelerinde belediyede çalışan personel giderlerinin, belediye bütçesinin yüzde 40'ını aşmaması gerekirken yüzde 63'ü geçtiği ortaya çıktı. Mevzuatın üzerinde personel fazlası bulunan belediyede, CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın, eşinin kuzeni Orçun Yangın ve yine eşinin askerlik döneminden komutanı olan Mücahit Öndersev'i belediyede işe aldığı öğrenildi.

Faaliyet sonuçları tablosu, Takvim arşivFaaliyet sonuçları tablosu, Takvim arşiv

EŞ, DOST VE AKRABAYA KIYAK

Takvim'den Muharrem Doğantez'in haberine göre eş, dost ve akraba kıyakları bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Yardımcısı Mesut Ünver'in kardeşi Burak Ünver ve kuzeni Gözde Ünver, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün eski Meclis danışmanı Sinan Ünsal'ın eski eşi Elif Kaymaz, il genel Meclis Üyesi İsmail Hakkı Elmas'ın eşi Gülcan Elmas ve yeğeni Mert Çolak, CHP İl Başkan Yardımcısı Aydın Avcı'nın eşi Demet Avcı da belediyede kendine koltuk bulan isimler arasında yer aldı.

Bilecik (AA)Bilecik (AA)

33 KİŞİ EŞ DOST KONTENJANINDAN İŞE ALINDI

Belediyede 33 kişinin eş dost kontenjanından işe alındığı ve halen görev yaptığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da