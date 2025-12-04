Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma

ARİF KOCABIYIK İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI

Öte yandan sosyal medyada provokatif sokak videolarıyla bilinen bir diğer isim Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.

Arif Kocabıyık

Kocabıyık'ın adli kaydında, Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Sınai mülkiyet kanununa muhalefet gibi birçok suçtan şüpheli kayıt bulunduğu öğrenildi.