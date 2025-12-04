Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Provokatif sokak röportajlarıyla tepki çeken “Kendine Muhabir” hesabının sahibi Hasan Köksoy ile röportaj sırasında Başkan Erdoğan’a hakaret eden Halil Kürklü gözaltına alındı. İki isim hakkında TCK 299 ve 216 kapsamında işlem başlatıldı. Benzer içerikleriyle bilinen Arif Kocabıyık için de çok yönlü bir soruşturma açıldığı öğrenildi.
Sokak röportajı adı altında kışkırtıcı yayınlar yapan "Kendine Muhabir" isimli sosyal medya hesabı yeni bir skandala imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Hesabın sahibi Hasan Köksoy, sokakta mikrofon uzattığı Halil Kürklü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik skandal ifadelerini kesmeden, sosyal medyada servis etti.
Söz konusu yayın kısa sürede büyük tepki çekerken, güvenlik birimleri harekete geçti.
HAKARET VE TAHRİK SUÇLARINDAN İŞLEM BAŞLATILDI
Olayın ardından Hasan Köksoy ve Halil Kürklü hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) maddelerinden adli işlem başlatıldı.
İki isim de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
MÜPTEZEL ÇIKTI
Ayrıca Halil Kürklü'nün geçmişte "uyuşturucu" suçundan kaydı bulunduğu, bu nedenle adli kontrol geçmişi olan bir isim olduğu öğrenildi.
ARİF KOCABIYIK İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI
Öte yandan sosyal medyada provokatif sokak videolarıyla bilinen bir diğer isim Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.
Kocabıyık'ın adli kaydında, Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Sınai mülkiyet kanununa muhalefet gibi birçok suçtan şüpheli kayıt bulunduğu öğrenildi.