Galatasaray'dan Ademola Lookman için astronomik teklif! Bonservisi duyurdular

Ademola Lookman (EPA) TEKLİF 50 MİLYON EURO Haberim devamında, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek ve Türkiye'de de mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Aslan, Atalanta'ya 50 milyon euro önerecek. Oyuncuya ise 6 milyon euro maaş verilecek.

Ademola Lookman (EPA) İKİNCİ SIRADA YER ALACAK Galatasaray eğer bu transferi gerçekleştirirse tarihi bir imzayı da atmış olacak. Zira Lookman için sözü edilen 50 milyon euroyu geçebilen tek isim Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu, 75 milyon euro karşılığında alınan vatandaşı ve arkadaşından sonra ikinci sıraya yerleşecek.