Galatasaray'dan Ademola Lookman için astronomik teklif! Bonservisi duyurdular
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü temaslarına hız kazandırdı. Gündemin ilk sırasında ise Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman var. İspanyollar, Nijeryalı yıldız için yapılacak teklifi açıkladı. İşte detaylar...
Yaz aylarında kadrosunu Victor Osimhen, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarıyla donatıp Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır dokunuşları yapan Galatasaray'da sıra kış dönemine geldi. Sarı kırmızılı ekip kış aylarını da verimli geçirmek adına teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
LİSTENİN İLK SIRASINDA ADEMOLA LOOKMAN VAR
Cimbom'un kadrosuna katmayı en çok istediği isim ise Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman. Deneyimli kanat oyuncusunun İtalyan ekibinde kalmak istememesi üzerine temaslar da sıklaştırıldı. Kısa süre içerisinde teklif yapılacak.
EKONOMİK BOYUTU BELİRLENDİ
İspanyol basınında yer alan habere göre Galatasaray, Atalanta'ya ödeyeceği bonservis ve Ademola Lookman'a vereceği yıllık ücret konusunda kararını verdi.
Lookman, birçok yıldızın aşağısında bir maaş kazanacak.
TEKLİF 50 MİLYON EURO
Haberim devamında, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek ve Türkiye'de de mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Aslan, Atalanta'ya 50 milyon euro önerecek.
Oyuncuya ise 6 milyon euro maaş verilecek.
İKİNCİ SIRADA YER ALACAK
Galatasaray eğer bu transferi gerçekleştirirse tarihi bir imzayı da atmış olacak. Zira Lookman için sözü edilen 50 milyon euroyu geçebilen tek isim Victor Osimhen.
Nijeryalı futbolcu, 75 milyon euro karşılığında alınan vatandaşı ve arkadaşından sonra ikinci sıraya yerleşecek.
AFRİKA KUPASI TEHLİKESİ
Ademola Lookman'ın transferi halinde tıpkı Victor Osimhen gibi Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı bazı maçları kaçırması gündemde.
28 yaşındaki futbolcunun imza tarihine göre oynamayacağı maçlar olabilir. Yönetim en kısa sürede süreci olumlu tamamlayarak taraftarlarını sevindirmek amacında.
BU SEZON LOOKMAN
Atalanta formasıyla bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan Ademola Lookman sadce 886 dakika görev yapabildi. 3 kez ağları sarsıp 1 gol pası verdi. Güncel değeri 40 milyon euro ve 2027 yazına kadar İtalyan ekibiyle kontratı bulunuyor.