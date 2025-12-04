PODCAST CANLI YAYIN

Dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye önerdiler! Forvet hattı alev alacak

Trendyol Süper Lig’de ilk yarının sonuna yaklaşılırken kulüpler, ocak ayı transfer planlamalarını hızlandırdı. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ara transfer dönemi öncesi takımlar eksik bölgelerini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu süreçte İstanbul devinde gündeme gelen isim ise dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi:
Dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye önerdiler! Forvet hattı alev alacak

Son dakika transfer iddiasına göre Süper Lig'in güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Liverpool'un eski yıldızı Darwin Nunez'i kadrosuna katma ihtimaliyle gündeme geldi. Uruguaylı golcünün ocak ayında Türkiye'de forma giyebileceği iddiası, transfer piyasasında büyük hareketlilik yarattı.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

AL-HILAL 53 MİLYON EURO ÖDEDİ

Darwin Nunez, yaz transfer döneminde Liverpool'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e transfer olmuştu. Premier Lig devinin en değerli oyuncularından biri olarak görülen 25 yaşındaki santrfor için Al-Hilal tam 53 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

SUUDİ ARABİSTAN'DA ADAPTASYON SORUNU

Uruguaylı yıldız, Al-Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek toplam 7 gole doğrudan etki etti. Ancak buna rağmen Nunez'in Suudi Arabistan'daki yaşam koşullarına uyum sağlayamadığı, hem ülkeye hem lige adapte olmakta zorlandığı ifade ediliyor. Bu durum, yıldız golcünün kısa sürede ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Gelen bilgilere göre Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek'in oyuncunun maliyetini detaylı biçimde araştırmaya başladığı öne sürüldü. Kulüp, ocak ayında kadrosuna dünya çapında bir santrfor takviyesi yapma fikrine sıcak bakıyor.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

MAAŞINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA

Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye transfer olabilmesi için en kritik konu ise yıllık maaşı. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı yıldızın bu rakamı Türkiye'de veya Avrupa'da kazanmasının mümkün olmayacağı menajerine bildirildi. Bu nedenle oyuncunun ciddi bir indirime gitmesi gerekecek.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

FENERBAHÇE'YE OLUMLU REFERANSLAR

Nunez'in Fenerbahçe hakkında bilgi almak için hem Suudi Arabistan'a transfer olan Yusuf Akçiçek'le hem de Fenerbahçe'nin eski Uruguaylı stoperi Diego Lugano ile görüştüğü aktarıldı. Her iki ismin de sarı-lacivertli kulüple ilgili olumlu ifadeler kullandığı belirtildi.

Darwin Nunez (Yahoo)Darwin Nunez (Yahoo)

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Darwin Nunez'in Al-Hilal ile olan kontratı 2028 yılına kadar sürüyor. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasında ciddi bir finansal planlama yapılması gerekecek. Fenerbahçe'nin bu transfer fırsatını değerlendirmesi, oyuncunun ekonomik taleplerine ve Al-Hilal'in olası kiralama ya da satış yaklaşımına bağlı olacak.

Fenerbahçede transfer için kader haftası! İki bomba birdenFenerbahçede transfer için kader haftası! İki bomba birden
Fenerbahçe'de transfer için kader haftası! İki bomba birden

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Başkan'a özel teşekkür: Sizin sayenizde
D&R
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
Galatasaray'da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11'i netleşti
İdefix
Çöp poşetinde 154 milyon! Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Katibin eşinden bomba itiraf!
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Irak'ta Hizbullah ve Husi muamması! Önce "terör" dediler sonra yalanladılar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"
Ankara'da su krizi büyüyor: Gece kesintileri başlıyor!
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı