Dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye önerdiler! Forvet hattı alev alacak
Trendyol Süper Lig’de ilk yarının sonuna yaklaşılırken kulüpler, ocak ayı transfer planlamalarını hızlandırdı. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ara transfer dönemi öncesi takımlar eksik bölgelerini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu süreçte İstanbul devinde gündeme gelen isim ise dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.
Son dakika transfer iddiasına göre Süper Lig'in güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Liverpool'un eski yıldızı Darwin Nunez'i kadrosuna katma ihtimaliyle gündeme geldi. Uruguaylı golcünün ocak ayında Türkiye'de forma giyebileceği iddiası, transfer piyasasında büyük hareketlilik yarattı.
AL-HILAL 53 MİLYON EURO ÖDEDİ
Darwin Nunez, yaz transfer döneminde Liverpool'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e transfer olmuştu. Premier Lig devinin en değerli oyuncularından biri olarak görülen 25 yaşındaki santrfor için Al-Hilal tam 53 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
SUUDİ ARABİSTAN'DA ADAPTASYON SORUNU
Uruguaylı yıldız, Al-Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek toplam 7 gole doğrudan etki etti. Ancak buna rağmen Nunez'in Suudi Arabistan'daki yaşam koşullarına uyum sağlayamadığı, hem ülkeye hem lige adapte olmakta zorlandığı ifade ediliyor. Bu durum, yıldız golcünün kısa sürede ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Gelen bilgilere göre Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek'in oyuncunun maliyetini detaylı biçimde araştırmaya başladığı öne sürüldü. Kulüp, ocak ayında kadrosuna dünya çapında bir santrfor takviyesi yapma fikrine sıcak bakıyor.
MAAŞINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA
Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye transfer olabilmesi için en kritik konu ise yıllık maaşı. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı yıldızın bu rakamı Türkiye'de veya Avrupa'da kazanmasının mümkün olmayacağı menajerine bildirildi. Bu nedenle oyuncunun ciddi bir indirime gitmesi gerekecek.
FENERBAHÇE'YE OLUMLU REFERANSLAR
Nunez'in Fenerbahçe hakkında bilgi almak için hem Suudi Arabistan'a transfer olan Yusuf Akçiçek'le hem de Fenerbahçe'nin eski Uruguaylı stoperi Diego Lugano ile görüştüğü aktarıldı. Her iki ismin de sarı-lacivertli kulüple ilgili olumlu ifadeler kullandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Darwin Nunez'in Al-Hilal ile olan kontratı 2028 yılına kadar sürüyor. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasında ciddi bir finansal planlama yapılması gerekecek. Fenerbahçe'nin bu transfer fırsatını değerlendirmesi, oyuncunun ekonomik taleplerine ve Al-Hilal'in olası kiralama ya da satış yaklaşımına bağlı olacak.