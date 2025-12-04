Dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye önerdiler! Forvet hattı alev alacak

Darwin Nunez (Yahoo) FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ Gelen bilgilere göre Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek'in oyuncunun maliyetini detaylı biçimde araştırmaya başladığı öne sürüldü. Kulüp, ocak ayında kadrosuna dünya çapında bir santrfor takviyesi yapma fikrine sıcak bakıyor.

Darwin Nunez (Yahoo) MAAŞINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye transfer olabilmesi için en kritik konu ise yıllık maaşı. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı yıldızın bu rakamı Türkiye'de veya Avrupa'da kazanmasının mümkün olmayacağı menajerine bildirildi. Bu nedenle oyuncunun ciddi bir indirime gitmesi gerekecek.