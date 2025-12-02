Bugün altın alsam ne kadar öderim? 2 Aralık canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam...

Altın fiyatlarında yeni günün rakamları belli oldu. "Bugün altın alsam ne öderim?" diye düşünen yatırımcılar, 2 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını araştırıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve iç piyasadaki hareketlilik, altının seyrini doğrudan etkilerken güncel alış–satış fiyatları da anlık olarak değişiyor. İşte sabahın ilk verileriyle 2 Aralık 2025 altın piyasasında son durum…