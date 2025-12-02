Bugün altın alsam ne kadar öderim? 2 Aralık canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam...

PODCAST CANLI YAYIN

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar “Bugün altın alsam ne kadar öderim?” sorusuna yanıt arıyor. 2 Aralık itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne yatay seyirli bir başlangıç yaptı. Serbest piyasadan Kapalıçarşı’ya kadar güncel alış - satış rakamları yakından takip edilirken özellikle gram altındaki anlık değişim yatırımcıların odağında. İşte 2 Aralık 2025 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yeni günün rakamları belli oldu. "Bugün altın alsam ne öderim?" diye düşünen yatırımcılar, 2 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını araştırıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve iç piyasadaki hareketlilik, altının seyrini doğrudan etkilerken güncel alış–satış fiyatları da anlık olarak değişiyor. İşte sabahın ilk verileriyle 2 Aralık 2025 altın piyasasında son durum…

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış (TL) Satış (TL)
Altın (TL/Gr) 5.769,27 5.769,96
22 Ayar Bilezik 5.277,94 5.340,12
Altın (ONS) 4.212,25 4.212,82
Altın ($/kg) 135.163,00 135.179,00
Altın (Euro/kg) 157.020,00 157.038,00
Cumhuriyet Altını 37.670,00 38.067,00
Yarım Altın 18.893,00 19.110,00
Çeyrek Altın 9.447,00 9.555,00
Reşat Altını 37.702,47 38.099,95
Kulplu Reşat Altını 37.704,69 38.102,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.271,86 5.532,17
18 Ayar Altın TL/Gr 4.211,56 4.212,07
14 Ayar Altın TL/Gr 3.185,45 4.298,85
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.271,01 94.783,87
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.873,79 192.602,69
Gremse Altın 93.271,01 95.425,88
Ata Altın 38.474,29 39.454,37
Tam Altın 37.308,40 38.053,62
Külçe Altın ($) 137.350,00 137.450,00
Has Altın 5.740,42 5.741,11
Hamit Altın 37.702,47 38.099,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

