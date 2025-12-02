Bugün altın alsam ne kadar öderim? 2 Aralık canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam...
Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar “Bugün altın alsam ne kadar öderim?” sorusuna yanıt arıyor. 2 Aralık itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne yatay seyirli bir başlangıç yaptı. Serbest piyasadan Kapalıçarşı’ya kadar güncel alış - satış rakamları yakından takip edilirken özellikle gram altındaki anlık değişim yatırımcıların odağında. İşte 2 Aralık 2025 canlı altın fiyatları...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Altın (TL/Gr)
|5.769,27
|5.769,96
|22 Ayar Bilezik
|5.277,94
|5.340,12
|Altın (ONS)
|4.212,25
|4.212,82
|Altın ($/kg)
|135.163,00
|135.179,00
|Altın (Euro/kg)
|157.020,00
|157.038,00
|Cumhuriyet Altını
|37.670,00
|38.067,00
|Yarım Altın
|18.893,00
|19.110,00
|Çeyrek Altın
|9.447,00
|9.555,00
|Reşat Altını
|37.702,47
|38.099,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.704,69
|38.102,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.271,86
|5.532,17
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.211,56
|4.212,07
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.185,45
|4.298,85
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.271,01
|94.783,87
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.873,79
|192.602,69
|Gremse Altın
|93.271,01
|95.425,88
|Ata Altın
|38.474,29
|39.454,37
|Tam Altın
|37.308,40
|38.053,62
|Külçe Altın ($)
|137.350,00
|137.450,00
|Has Altın
|5.740,42
|5.741,11
|Hamit Altın
|37.702,47
|38.099,95
