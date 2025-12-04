PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?

Terörsüz Türkiye Komisyonu dinleme safhasını geride bıraktı rapor safhasına girdi. "En kritik süreç" olarak tanımlanan bu aşama, Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını şekillendirecek. Bu bağlamda AK Parti komisyona rapor sunma hazırlığında. Raporda "eve dönüş düzenlemesi" ve şartları da yer alacak. MHP lideri Bahçeli rapor sonrası tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026’dan itibaren “Terörsüz Türkiye”nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti. Öte yandan "Eve dönüş düzenlemesi" hazırlıklarına karşın Kandil'deki sabotajcı kafa " Af ve eve dönüş yasası istemiyoruz" diyor.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından bugün ilk kez toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin en hassas, en hızlı, en kritik anlarına girdiklerini belirtip "komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir" dedi.

Kurtulmuş, rapor sürecine geçildiğini bildirdi.



EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda "Eve dönüş düzenlemesinin" olacağını bildirdi.

ŞARTLAR NE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak" dedi. Şen, "Suça karışmış ve karışmamış ayrımı" yapılacağını bildirdi.

AK Parti'nin hazırlığını yaptığı rapora göre; düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli kontrol şartı olacak.




BAHÇELİ: SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ, SIRA KOMİSYON RAPORUNDA

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun "dinleme ve istişare" aşamasının geride kaldığını belirterek, sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyledi.

Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026'dan itibaren "Terörsüz Türkiye"nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti.

Şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir."

KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI SABOTAJ PEŞİNDE: EVE DÖNÜŞ YASASI İSTEMİYORUZ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyon nezdinde etkili ve yapıcı adımlar atılırken Kandil'deki terör baronları süreci dinamitleyen eylem ve söylemlerden geri durmuyor.

Hazırlıkları süren "eve dönüş düzenlemesi"ne ilişkin KCK'nın sözde eş başkanı Bese Hozat'tan küstah bir provokasyona kalkıştı.

"PKK kadroları, bu hareketin kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor" diyen Hozat, "Af, suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim. Bu insanların gözü ailede, özel yaşamda, gidip sıradan basit topluma karışmada değil. Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına kadar özgürlük yasası çıkacak" dedi.
BAHÇELİ'DEN HOZAT'A SERT TEPKİ: AF VAAT EDEN YOK! HERKES HADDİNİ BİLSİN

Bu sözlere MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yanıt geldi..

Bahçeli, "Şu bayağı sözlere bakar mısınız, hiç kimse suç işlememiş! Bu nedenle de af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki af vaat eden zaten yok, suça gelince, tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin." dedi.


