AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından bugün ilk kez toplandı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin en hassas, en hızlı, en kritik anlarına girdiklerini belirtip "komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir" dedi.



Kurtulmuş, rapor sürecine geçildiğini bildirdi.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun "dinleme ve istişare" aşamasının geride kaldığını belirterek, sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyledi.Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026'dan itibaren "Terörsüz Türkiye"nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti.Şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir."