Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında? Dilber Ay kaç evlilik yaptı, çocukları var mı? İsimleri ne?

Dilber Ay, uzun yıllar boyunca eşi İbrahim Karakaş ile mutlu bir evlilik sürdü. Eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın hayatındaki önemli destekçilerinden biri oldu.
Dilber Ay, uzun yıllar boyunca eşi İbrahim Karakaş ile mutlu bir evlilik sürdü. Eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın hayatındaki önemli destekçilerinden biri oldu.
DİLBER AY KAÇ EVLİLİK YAPTI? ÇOCUKLARI VAR MI?
Dilber Ay 3 kez evlenmiştir. 13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi.
Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu.
Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.
DİLBER AY'IN EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ KİMDİR?
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'tır. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey'i ailesi ile tanıştırmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldi.
1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır.
DİLBER AY KİMDİR?
Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.
Hacı Ağa, Zorunda mıyım?, Gelmezsen Gelme gibi şarkılarla tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.
Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, Sırrı Süreyya Önder'in yazıp yönettiği Beynelmilel filmindeki oyunculuk performansıyla 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü.
Ay, Hayat Sana Güzel ve Yol Arkadaşım 2 sinema filmlerinde de rol aldı.