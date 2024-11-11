Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında? Dilber Ay kaç evlilik yaptı, çocukları var mı? İsimleri ne?

Dilber Ay , uzun yıllar boyunca eşi İbrahim Karakaş ile mutlu bir evlilik sürdü. Eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın hayatındaki önemli destekçilerinden biri oldu.

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Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu.