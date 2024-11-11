SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında? Dilber Ay kaç evlilik yaptı, çocukları var mı? İsimleri ne?

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Dilber Ay, 11 Kasım Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak olan, Dilberay filmiyle yeniden gündeme geldi. Şarkıları ve hayatı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının yaşamı güçlü ve duygusal anlarla dolu. Film Dilber Ay’ın müzik kariyerini ve özel hayatını izleyiciye derinlemesine aktarırken sanatçının eşi ve çocukları da merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 14:59
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında? Dilber Ay kaç evlilik yaptı, çocukları var mı? İsimleri ne?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dilber Ay, uzun yıllar boyunca eşi İbrahim Karakaş ile mutlu bir evlilik sürdü. Eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın hayatındaki önemli destekçilerinden biri oldu.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş (Takvim Foto Arşiv)Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş (Takvim Foto Arşiv)

DİLBER AY KAÇ EVLİLİK YAPTI? ÇOCUKLARI VAR MI?

Dilber Ay 3 kez evlenmiştir. 13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.

DİLBER AY'IN EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ KİMDİR?

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'tır. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey'i ailesi ile tanıştırmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hacı Ağa, Zorunda mıyım?, Gelmezsen Gelme gibi şarkılarla tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, Sırrı Süreyya Önder'in yazıp yönettiği Beynelmilel filmindeki oyunculuk performansıyla 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ay, Hayat Sana Güzel ve Yol Arkadaşım 2 sinema filmlerinde de rol aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan’dan Riyad’daki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç adliyeye sevk edildi | Listede kimler var?
Türk Telekom
CIA artığı Michael Rubin’in ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABD’ye kiralansın
Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEM’li Ahmet Özer’e terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlu’nun 100 milyon dolar korkusu
CHP’de savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özel’e güveniyoruz, kurultay yok
Fenerbahçe’nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran davası açıklaması: Daraltılmış baz önemli bir delil
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
İŞKUR 90 bin işçi alımı yapacak! Hangi alanlara ihtiyaç var? | Türkiye’de en çok aranan meslekler
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?
Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar’ı hedef aldı! Açık açık paylaştı
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca’nın aldığı ceza
Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Bu karara gülünür
KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!
SON DAKİKA