Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaş'ın adliyeden kaçış anı

Erdal Timurtaş (Takvim.com.tr)

"ÇARŞINIZ PAZAR OLSUN"



Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Takvim'den Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ERDAL TİMURTAŞ VE EŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu ve dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Soruşturmanın genişletileceği, şüphelilerin temas kurduğu kişi ve bağlantıların detaylı biçimde inceleneceği öğrenildi. Erdal Timurtaş'ın parayı nerede ve nasıl kullandığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan gözaltındaki diğer isim Kemal Demir'in adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.

KATİBİN EŞİ PLANI İTİRAF ETTİ: VİZEMİZİ ALDIK

Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği ve birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği ortaya çıktı. İki çocuk annesi Esma Timurtaş ile ilgili polis, okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.

ESNAFTAN ŞOKE EDEN İFADE: NAMUSSUZMUŞ MEĞER NAMUSLU!



Olayın yankıları sürerken şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak ise ziynet eşyalarını alıp kaçan Erdal Timurtaş'ı çok eskiden beri tanıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle bir şey yaptı Allah şaşırtmasın tabii."