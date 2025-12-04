PODCAST CANLI YAYIN

Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaş'ın adliyeden kaçış anı

İstanbul’da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip Erdal Timurtaş eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtı. Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenirken firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Başsavcılık tarafından talepte bulunuldu. Öte yandan Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği öğrenildi. Son olarak şüphelinin adliyeden çıkış görüntülerine Ahaber ulaştı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi katibi Erdal Timurtaş, adli emanetteki 25 kg altın ile 50 kg gümüşü çöp poşetine koyarak çaldı. 154 milyon TL'lık vurgun yapıp eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtı. Firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma T. için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Şüpheli Timurtaş'ın adliyeden çıkış anıŞüpheli Timurtaş'ın adliyeden çıkış anı

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI AHABER'DE

Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla adliyeden çıkış anları ortaya çıktı.

VİZEMİZİ ALDIK

Esma T.'nin birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği de öğrenildi.

TAKVİM akılalmaz soygunun detaylarına ulaştı.

Başsavcılığın emanet kasası nasıl soyuldu?

Film gibi soygun, Erdal Timurtaş'ın izinden dönmemesiyle ortaya çıktı. Çaldığı ziynetleri ise Kapalıçarşı'da bozdurduğu ve bazı kuyumcularla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor.

Çalınanların listesi (Takvim.com.tr)Çalınanların listesi (Takvim.com.tr)

ADLİ EMANETTEN ÇALINAN EŞYALAR

9.906 GRAM ALTIN
49 ADET REŞAT ALTIN
438 ADET KOLYE
66 GRAM KÜPE
5 KİLO ALTIN
7 ADET ARMA ALTIN
167 ADET TAM ALTIN

Altın (AA)Altın (AA)

606 ADET
1.477 GRAM BİLEZİK
376 ADET YARIM ALTIN
1328 ADET ÇEYREK ALTIN
40 ADET CUMHURİYET ALTINI
2.701 GRAM TAKI
487 ADET ATA ALTIN
6 ADET GREMSE
50 KİLO GÜMÜŞ


ADLİYEDEN SİYAH POŞETLE ÇIKARDI

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayının yankıları sürüyor. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

Adliyedeki soygun nasıl gerçekleşti?

Erdal Timurtaş ve Kemal Demir (Takvim.com.tr)Erdal Timurtaş ve Kemal Demir (Takvim.com.tr)

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı. 2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.

Altın (AA)Altın (AA)

25 KG ALTIN, 50 KG GÜMÜŞ

Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi. Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

KEMAL DEMİR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru Kemal Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal Demir, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş (İHA)Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş (İHA)

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı.

Dakika dakika dakika Timurtaş ve ailesinin nasıl firar ettiği ortaya çıktı.

13 KASIM 2025

07.40: Erdal Timurtaş, mesai başlamadan geldi. Yedek anahtarla kasaları açtı.

07.50: Altın ve gümüşü siyah çöp poşetlerine koydu. Adliyede evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabaya yükledi.

08.00: Ziynetleri tek seferde adliyeden çıkardı.

Erdal Timurtaş adli emanetten 154 milyon çaldı (Takvim.com.tr)Erdal Timurtaş adli emanetten 154 milyon çaldı (Takvim.com.tr)


19 KASIM 2025

08.22: Ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitti. Mart ayında vize başvurusu yaptığı belirlendi.

GÜNLER SONRA: Timurtaş'ın arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

TÜM PERSONELİN İFADESİ ALINDI

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

Erdal Timurtaş (Takvim.com.tr)Erdal Timurtaş (Takvim.com.tr)

"ÇARŞINIZ PAZAR OLSUN"

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Takvim'den Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ERDAL TİMURTAŞ VE EŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu ve dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Soruşturmanın genişletileceği, şüphelilerin temas kurduğu kişi ve bağlantıların detaylı biçimde inceleneceği öğrenildi. Erdal Timurtaş'ın parayı nerede ve nasıl kullandığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan gözaltındaki diğer isim Kemal Demir'in adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.

KATİBİN EŞİ PLANI İTİRAF ETTİ: VİZEMİZİ ALDIK

Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği ve birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği ortaya çıktı. İki çocuk annesi Esma Timurtaş ile ilgili polis, okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.

ESNAFTAN ŞOKE EDEN İFADE: NAMUSSUZMUŞ MEĞER NAMUSLU!

Olayın yankıları sürerken şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak ise ziynet eşyalarını alıp kaçan Erdal Timurtaş'ı çok eskiden beri tanıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle bir şey yaptı Allah şaşırtmasın tabii."

Esnaf Erkut Sunmak (DHA)Esnaf Erkut Sunmak (DHA)

"Şaşırdık yakıştıramadım açıkçası. Gözü gönlü bol; paraya ihtiyacı olmayan bir çocuktu hanımı da öğretmen Allah 2 çocuk vermiş. Babasının dairesinde altlı üstlü oturuyorlar altında cipi var. Hanımı çalışıyor kendi çalışıyor. Duydum hemen aradım ama telefonuna ulaşamadım tabii merak da etmedim değil. Gözaltında olan Kemal abiyi de tanıyorum ben burada 27 yıldır esnafım. Bunlar selamsız sabahsız geçmez. Kemal abi dediğim adam daha da düzgündür. İşinde gücünde işini bilen bir insandır"

Büyükçekmece Adliyesi’ni soyan zimmet memuru hakkında esnaf konuştu

AKILLARA ŞENER ŞEN'İN NAMUSLU FİLMİ GELDİ

Erdal Timurtaş'ı tanıdığını söyleyen esnafın sözleri akıllara Ertem Eğilmez'in 1984 yapımı Şener Şen'in başrolünde oynadığı Namuslu filmini getirdi.

NAMUSLU FİLMİNİN KONUSU

Namuslu, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1984 yapımı Türk komedi filmidir. Ali Rıza Öğün (Şener Şen), kendi halinde dürüst, namuslu bir mutemettir. Bu özellikleriyle çevresinde hor görülür, kendisine saygı gösterilmez. Bir ay başı çalıştığı dairenin maaşlarını almak için Merkez Bankası'na gider. Güvenlik görevlisi daha önce istifa ettiği için yalnızdır. Çıkışta parayı iki soyguncuya kaptırır. Şüpheler Ali Rıza üzerinde yoğunlaşır. O ne kadar reddetse de herkes paranın onda olduğunu sanır ve ortak olmaya çalışır. Böylece Ali Rıza'nın itibarı birden artar. Sonunda Ali Rıza hırsız damgası yiyerek itibar görmeye tahammül edemez hâle gelir ve çevresinden intikam almaya karar verir.

