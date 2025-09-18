Kadıköy’de büyük isyan: Talisca ve Szymanski ıslıklandı

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği Talisca Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada hiçbir varlık gösteremedi. Yıldız oyuncu 57. dakikada bir penaltı kaçırırken beraberlik şansını tepmiş oldu.

Maç boyunca etkisiz bir görüntü veren Sarı- Lacivertli oyuncu 71'de oyundan çıkarıldı. Brezilyalı futbolcu çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Talisca'yı ıslıkladı. Morali bozuk olan Sarı-Lacivertli oyuncu tepkiler karşısında büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar bununla da kalmayarak Szymanski'ye de tepki gösterdi. Polonyalı oyuncu da dün bekleneni veremedi. Taraftarlar pazar günü yapılacak kongre öncesi, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.