Filenin Efeleri son 16’ya kaldı

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı adını son 16 turuna yazdırdı... FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı, G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye, Libya'yı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle devirdi. Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye ile Kanada, bugün saat 09.00'da grup liderliği için karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ise Kanada, Japonya'yı 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) mağlup etti.