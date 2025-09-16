PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Filenin Efeleri son 16'ya kaldı

A Milli Takımımız, Libya’yı yenerek Dünya Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı ve adını son 16 turuna yazdırdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025
Filenin Efeleri son 16’ya kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı adını son 16 turuna yazdırdı... FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı, G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye, Libya'yı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle devirdi. Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye ile Kanada, bugün saat 09.00'da grup liderliği için karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ise Kanada, Japonya'yı 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) mağlup etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail Gazze’de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
İBB’deki yolsuzlukta ’VIP Yakup’ itirafları! İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Borsa İstanbul
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo’dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal Olağan yolları kovalıyor! 21 Eylül’de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP’li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ’da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail’e 25 maddelik sert tepki
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ’a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet ediyoruz
Başkan Erdoğan’dan Katar’da tarihi açıklama: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajı
CHP’den Cumhur’a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli’den MHP-CHP koalisyonu istedi: Kılıçdaroğlu-Beştepe yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün’den şampiyonluk sözü: O kupayla döneceğiz
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere’den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi’nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP’nin kurultay davasında Kılıçdaroğlu gelsin talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM’de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?