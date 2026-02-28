Derbi öncesi fire yok! Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam etti. Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor'u, Emmanuel Agbadou'nun golüyle 1-0 yenip 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
- Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaeli'de Kocaelispor ile karşılaşıyor ve maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
- Beşiktaş ligde 43 puanla 4. sırada yer alırken Kocaelispor 30 puanla 8. sırada bulunuyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart cezası nedeniyle maçta takımın başında olamayacak ve yardımcı antrenör Murat Kaytaz yedek kulübesinde görev yapacak.
- Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart cezalısı, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
- Beşiktaş lig ve kupada oynadığı son 15 maçta yenilgi almadı ve en son 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede gol perdesini 52. dakikada Emmanuel Agbadou açtı. Fidlişili futbolcu, siyah beyazlı forma ile ilk kez ağları sarstı. Kalan dakikalarda skor tabelası değişmedi ve Kartal sahadan galibiyetle ayrıldı.
Sergen Yalçın ve öğrencileri, puanını 46'ya yükseltti. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi herhangi bir ceza veya sakatlık problemi yaşanmaması herkesi sevindirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Agyei çizgiye indi ve topu ceza sahasına orta yaptı. Savunmada Ndidi araya girdi ve top kaleci Ersin'de kaldı.
28. dakikada konuk takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullandı. Arka direkte savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Agbadou kaleyi düşündü ancak şut üstten auta çıktı.
32. dakikada soldan atak geliştiren konuk ekipte topu taşıyan Rıdvan kale sahasına orta yaptı. Ön direğe hareketlenen Hyeon-Gyu Oh'nun vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.
2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekip, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları süren Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
ORKUN YERİNE CENGİZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe karşısında alınan 4-0'lık galibiyette sahaya çıkan ilk 11'e göre zorunlu değişiklikler yaptı. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yerine Uduokhai forma giyerken, kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yokluğunda ise Cengiz Ünder ilk 11'de görev aldı.
Siyah-beyazlı ekipte kadroda yapılan bu iki değişiklik, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin maç planında belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Beşiktaş, eksiklere rağmen sahaya dengeli bir kadroyla çıktı.
SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YER ALAMADI
Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunamadı.
Beşiktaş, antrenöründen yoksun mücadele verdi.
KOCAELİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Kocaelispor ise mücadeleye Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei ve Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.
Yeşil-siyahlı ekipte yedekler arasında Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.
Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyete göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun görev alırken, kart cezalısı Haidara'nın yokluğunda Dijksteel sahaya çıktı. Selçuk İnan ayrıca Rivas'ın yerine Keita'yı tercih ederken, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'e forma verdi.
CANDAN DUMANLI UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktörü Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesindeki bu anma, stadyumda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Takımlar ayrıca sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.