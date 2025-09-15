SON DAKİKA
Tedesco cesur olmaları gerektiğini söyledi

Domenico Tedesco, “İkinci yarı daha cesur oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik” dedi

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyette onların da payı var. Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 gol atmış olabilirdik" dedi. Tedesco,"Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli" ifadelerini kullandı.

