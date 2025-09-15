Ozan Ergün derbiye damga vurdu

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Karşılaşmanın 11. dakikasında Onuachu ile Skriniar hava topuna çıktı ve Onuachu, bu topu indirdi. Devam eden atakta Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor'un golünü iptal etti. Ozan Ergün, Onuachu'ya sarı kart gösterdi. Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ve Trabzonspor bu dakikadan sonra 10 kişi kaldı. 50. dakikada gelişen atakta Szymanski'nin şutunu Onana kurtardı. Devam eden atakta En-Nesyri, tek vuruşla topu ağlara göndermek istedi. En-Nesyri'nin vuruşu üst direkten sekti ve kaleci Onana'da kaldı. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Bu pozisyonlar sosyal medyada çok tartışıldı.



TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ

Savic maçtan sonra, "Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyetidir. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa her yıl daha kötüye gidecek" ifadesini kullandı.



SÜPER LİG İÇİN BÜYÜK UTANÇ

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu karşılaşmadan sonra yaşananların Süper Lig için büyük utanç olduğunu söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Kazanacağımız bir maçı hakem kararlarıyla kaybettik. Gerçekten zok yazık" ifadesini kullandı.





Bir pozisyonda Onuachu'nun faul yaptığına karar verildi ve gol iptal edildi.



Okay'ın Kerem'e bu faulünün ardından VAR uyasırı geldi ve direkt kırmızı kart çıktı.



Nesyri'nin şutunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı