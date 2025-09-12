SON DAKİKA
Milli takım EuroBasket yarı finalinde Yunanistan’a karşı kritik maçta

Basketbol Milli Takımımız, EuroBasket yarı final maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.00’de başlayacak maçta kalplerimiz Ay-Yıldızlı oyuncularla atacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haydi Türkiyem bir daha... EuroBasket'te büyük başarılara imza atarak oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Basketbol Takımımız, bugün yarı final maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar'ın Arena Riga'da Yunanistan ile oynayacağı kritik mücadele saat 21.00'de start alacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak. A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 karşılaşmanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etti. Türkiye, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı devirerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı yenmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. Ay-Yıldızlılar, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti.

Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti. Yarı finalin diğer ayağında ise saat 17.00'de Almanya ile Finlandiya kozlarını paylaşacak.

CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Polonya maçında sakatlık yaşayan kaptan Cedi Osman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi. Yıldız basketbolcunun Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.

MİLLİLER AĞIR BASIYOR

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te Yunanistan'a sayı, ribaunt, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Milliler, 90.7 sayı ortalaması ile mücadele ederken, Yunanistan'da bu sayı 86.1. Ribaunt istatistiklerinde ise 37.6'ya karşı 36.1 ile Türkiye önde yer alıyor. Asist ortalamamız ise 22.6. Yunanistan ise 19.3 asist ortalaması ile mücadele ediyor.

