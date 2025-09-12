SON DAKİKA
Galatasaray’dan flaş transferler! Osimhen Eyüpspor maçında yok, Frankfurt karşısında hazır olacak

İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi isimleri transfer eden Cimbom, Osimhen’in de bonservisini almıştı. Okan Buruk’un bu oyuncuların hepsini 18 Eylül’deki Frankfurt maçında sahaya süreceği öğrenildi.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi haziran ayında kadrosuna katarak büyük sükse yapmıştı.

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini de 75 milyon euro karşılığında alarak Avrupa'da büyük ses getirmişti.

OSİMHEN EYÜP'E ZOR

Sarı-Kırmızılılar daha sonra Monaco'dan Wilfried Singo, Manchester City'den İlkay Gündoğan ve son olarak da Trabzonspor'dan milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer ederek kadrosuna güç katmıştı. Bu isimlerden sakat olan Osimhen'in Eyüpspor maçında oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu isimlerin Eintracht Frankfurt maçına kadar hazır olacağını düşündüğü ve 5 önemli ismini 18 Eylül'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında ilk 11'de sahaya süreceği de gelen bilgiler arasında.

