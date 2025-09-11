12 Dev Adam Yunanistan karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın EuroBasket 2025'in yarı finalinde eşleştiği Yunanistan'a karşı son dönemde şansı tutmuyor. 12 Dev Adam, son 10 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet alamadı. 5'i hazırlık, 2'si Dünya Kupası Elemeleri ve 1 kez de Olimpiyatlarda karşılaştığı rakibini mağlup edemeyen 12 Dev Adam yarın saat 21.00'de oynanacak maçı kazanarak hem bu kötü seriye son vermek hem de turnuvada finale yükselmeyi planlıyor.

Ay-Yıldızlılar rakibini son olarak 15 Ağustos 2015'te oynanan hazırlık maçında 73-64 yendi. 19 Ağustos 2022'de oynanan son maçı ise 89-80 Yunanistan kazandı.