12 Dev Adam Yunanistan karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor

EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile eşleşen 12 Dev Adam, rakibiyle son oynadığı 8 maçtan da mağlup ayrıldı. Milliler yarın bu döngüye bir son verip rakibi karşısında zafer yaşamak istiyor.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın EuroBasket 2025'in yarı finalinde eşleştiği Yunanistan'a karşı son dönemde şansı tutmuyor. 12 Dev Adam, son 10 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet alamadı. 5'i hazırlık, 2'si Dünya Kupası Elemeleri ve 1 kez de Olimpiyatlarda karşılaştığı rakibini mağlup edemeyen 12 Dev Adam yarın saat 21.00'de oynanacak maçı kazanarak hem bu kötü seriye son vermek hem de turnuvada finale yükselmeyi planlıyor.

Ay-Yıldızlılar rakibini son olarak 15 Ağustos 2015'te oynanan hazırlık maçında 73-64 yendi. 19 Ağustos 2022'de oynanan son maçı ise 89-80 Yunanistan kazandı.

