Osimhen’den Frankfurt maçına yetişme sözü: Sağlık kurulu seferber oldu

Sağlık kurulu yıldız futbolcuyu Devler Ligi'ne yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Osimhen'in, "Frankfurt'a karşı mutlaka oynayacağım." diye konuştuğu belirlendi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'le ilgili gergin ve endişeli bekleyiş sona erdi. Nijerya milli takımının Dünya Kupası elemelerinde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu yürekleri ağızlara getirmişti.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin yoğun baskısı sonrası kadrodan çıkarılan Osimhen önceki gece özel uçakla İstanbul'a getirildi. Dün sabah erken saatlerde MR'a giren Nijeryalı golcüden iyi haber geldi. Yapılan açıklamada, "Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştı." ifadesi kullanıldı. Alınan bilgilere göre Osimhen, Eyüpspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

TEK HEDEF 18 EYLÜL

Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'de oynanacak olan Frankfurt maçına yetiştirilmesi için de çok büyük bir çaba olduğu belirtildi. Öte yandan dün MR sonrası muayeneyi gerçekleştiren kulüp doktoru Yener İnce'nin Osimhen'le ilgili olarak, "Bileği biraz daha esneseydi bağları kopabilir ve 3-4 ay forma giyemezdi." dediği öğrenildi.