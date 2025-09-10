PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osimhen’den Frankfurt maçına yetişme sözü: Sağlık kurulu seferber oldu

Dün Osimhen’i muayene eden kulüp doktoru Yener İnce’nin, “Eğer bileği biraz daha esneseydi bağları kopabilir ve 3-4 ay forma giyemezdi.” dediği öğrenildi. Sağlık kurulu yıldız futbolcuyu Devler Ligi'ne yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Osimhen'in, "Frankfurt'a karşı mutlaka oynayacağım." diye konuştuğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Osimhen’den Frankfurt maçına yetişme sözü: Sağlık kurulu seferber oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık kurulu yıldız futbolcuyu Devler Ligi'ne yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Osimhen'in, "Frankfurt'a karşı mutlaka oynayacağım." diye konuştuğu belirlendi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'le ilgili gergin ve endişeli bekleyiş sona erdi. Nijerya milli takımının Dünya Kupası elemelerinde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu yürekleri ağızlara getirmişti.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin yoğun baskısı sonrası kadrodan çıkarılan Osimhen önceki gece özel uçakla İstanbul'a getirildi. Dün sabah erken saatlerde MR'a giren Nijeryalı golcüden iyi haber geldi. Yapılan açıklamada, "Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştı." ifadesi kullanıldı. Alınan bilgilere göre Osimhen, Eyüpspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

TEK HEDEF 18 EYLÜL

Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'de oynanacak olan Frankfurt maçına yetiştirilmesi için de çok büyük bir çaba olduğu belirtildi. Öte yandan dün MR sonrası muayeneyi gerçekleştiren kulüp doktoru Yener İnce'nin Osimhen'le ilgili olarak, "Bileği biraz daha esneseydi bağları kopabilir ve 3-4 ay forma giyemezdi." dediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD’yi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Takas Bank
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağız
CHP’ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım
OVP’den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul’a geldi! Fenerbahçe KAP’a bildirdi
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...