Buca Belediye Başkanı ve Sevcan Orhan tatil kaçamağında yakalandı

VATANDAŞ ÖFKELİ

İşlerin aksamaması için gerekli görevlendirmelerin ve maaş ödemeleriyle ilgili planlamaların tamamlandığını vurguladı. Ancak bu durum vatandaşın öfkesini dindirmedi. Vatandaşlar "İşçiler bu haldeyken neyin tatili" deyip tepkilerini dile getirdi.

Türkücü Sevcan Orhan ise hala tatil kafasındaydı. Sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerce vereceği konserlerinin tanıtımını yaptı. İstanbul'da olan ailesiyle yeni yıl kutlamasını yayınladı. Bu durum bir kez daha tepkilerin artmasına yol açtı.