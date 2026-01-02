Hizmetin değil sefanın peşindeler: CHP’li başkan sevgilisiyle tatilde Avcılar Belediyesi 43 bin şişe içki derdinde
CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler grevdeyken sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası’na gitti. Binlerce kilometre ötede yeni yıla girdi. Tepkiler üzerine “Önceden planlanmıştı” dedi. Orhan ise sosyal medya hesabından konser tarihlerini servis etti! Mezardaki içki görüntülerinden sonra CHP’li Avcılar Belediyesi’nin 2026 için içki ihalesi pes dedirtti. Belediyenin 43 bin şişe içki satın alacağı belirtildi. Vatandaşlar “Bunları kime içireceksiniz” diye tepki gösterdi...
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Phuket'te keyif çatarken tepkilere cevap verdi. "İnsani bir durum" dedi. Türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ise sosyal medyadan konser takvimini yayınlayınca tepkiler daha da yükseldi!
Avcılar Belediyesi ise ihaleye çıktı. Toplamda 43 bin şişe alkollü içecek satın alınacağı açıklandı. Bazı ürünler için "12 yıl ve üzeri olma" şartı getirildi.
Alınacak içkiler 860 şişe viski, 6 bin şişe rakı, 35 bin şişe bira, şarap, votka, cin, tekila, likör ve rom şeklindeydi. Listeyi gören vatandaş "Neyin kafasını yaşıyorsunuz" dedi.
BİR "PHUKET" SKANDAL
İzmir'deki Buca Belediyesi, işçilerin maaş ve yemek ücretlerini zamanında ödemedi. Bunun üzerine işçiler geçtiğimiz aylarda grev başlattı. İş bıraktı. Çöpler toplanmadı.
Sokaklara koku yayıldı. Başkan Görkem Duman ise işi-gücü bıraktı. Türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'na gidip keyif çattı. İkilinin tatili, sosyal medyada ortaya çıkınca büyük tepki topladı. İşte eleştirilerin hedefindeki Duman dün bir açıklama yaptı. Savunması ise tepkileri bir kez daha arttırdı. "Çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur" ifadesini kullandı!
VATANDAŞ ÖFKELİ
İşlerin aksamaması için gerekli görevlendirmelerin ve maaş ödemeleriyle ilgili planlamaların tamamlandığını vurguladı. Ancak bu durum vatandaşın öfkesini dindirmedi. Vatandaşlar "İşçiler bu haldeyken neyin tatili" deyip tepkilerini dile getirdi.
Türkücü Sevcan Orhan ise hala tatil kafasındaydı. Sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerce vereceği konserlerinin tanıtımını yaptı. İstanbul'da olan ailesiyle yeni yıl kutlamasını yayınladı. Bu durum bir kez daha tepkilerin artmasına yol açtı.
ALEM BELEDİYECİLİĞİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, yaklaşık 5 yıl önce CHP'li eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında içki içtiği görüntüler gündemi salladı.
Bu kez de CHP'li Avcılar Belediyesi'nden yayımlanan ihale pes dedirtti. İlana göre 860 şişe viski, 6.000 şişe rakı, 35.000 şişe bira, şarap, votka, cin, tekila, likör ve romdan yüzlerce şişe olmak üzere toplamda 43 bin adet alkol satın alınacağı açıklandı.
12 YIL VE ÜZERİ OLMA ŞARTI
Yalnızca miktarlar değil, bazı ürünler için getirilen "12 yıl ve üzeri olma" şartı da dikkat çekti. Toplam alım miktarının on binlerle ifade edilmesi, yerel yönetimin kamu kaynaklarını hangi önceliklerle kullandığı sorusunu beraberinde getirdi.
19 Ocak'ta gerçekleştirilecek ihalenin maliyetinin kamuoyuna nasıl yansıyacağı ise merak uyandırdı.