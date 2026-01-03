İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!

İBB'de yolsuzluktan tutuklanan eski Başkan Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, bir marifeti daha ortaya çıktı. Belediye kaynaklarını hoyratça kullanan, hal vurup harman savuran, rüşvet ve yolsuzluklara imza atan yöneticiler, önemli bir projeyi de çöpe attı.