İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!
İBB'nin milyonlarca lira harcadığı İSBİKE projesi CHP'li yönetimin elinde fiyaskoyla bitti. Vatandaşın parasıyla alınan bisikletler, kamyonlarla taşınıp hurdaya atıldı. İstanbul'da 2012 yılında başlatılan İSBİKE akıllı bisiklet sistemi, beceriksizlik yüzünden bitti! Milyonlarca lira harcanarak alınan binlerce bisiklet çürütüldü. Kamu zararı oluştu. Bununla da kalmadı. Şimdi o bisikletler, Bayrampaşa'daki bir hurdalık alana götürülerek parçalandı. Halkın parasıyla alınan araçların hizmet etmek yerine çöp olması tepki topladı.
İBB'de yolsuzluktan tutuklanan eski Başkan Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, bir marifeti daha ortaya çıktı. Belediye kaynaklarını hoyratça kullanan, hal vurup harman savuran, rüşvet ve yolsuzluklara imza atan yöneticiler, önemli bir projeyi de çöpe attı.
İBB, 2012 yılında 'trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak' amacıyla başlattığı İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE) projesi kapsamında yaptığı milyonlarca liralık yatırımları kaybetti. Uzun süredir kullanılmayan bisikletler, CHP'li İBB yönetimi döneminde bakım yapılmadığı için atıl hale geldi.
İŞBİLMEZ EKİBİN SON İCRAATI TEPKİ ÇEKTİ
Binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların ise bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Atıl durumda bulunan bisikletler, kamyonetlerle kaldırılarak hurdaya verildi.