Fenerbahçe'ye Süper Lig'den bir transfer daha! Musaba sonrası hedef o

MART AYI KIRILMA NOKTASI OLDU Fenerbahçe için tablo mart ayıyla birlikte değişti. Avrupa'da Kadıköy'de Rangers karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet, takım üzerindeki baskıyı artırdı. Rövanşta gelen 2-0'lık galibiyet yeterli olmadı ve penaltılarla Avrupa defteri kapandı. Bu süreci ligde Samsunspor beraberliği ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a Kadıköy'de kaybedilen maç izledi.

ŞAMPİYONLUK UMUDU TÜKENDİ Ligde Kayserispor beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyeti, şampiyonluk yarışında kritik kayıplara neden oldu. Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya elenilmesi ve Mourinho'nun maç sonu açıklamaları, yönetimle iplerin kopmasına yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı.

TEDESCO İLE YENİ SAYFA Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelirken, kulüp Devin Özek'in de görüşleri doğrultusunda takımın başına Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Ancak ardından gelen Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri soru işaretlerini beraberinde getirdi.

YÖNETİM DEĞİŞTİ BASKI ARTTI Kasımpaşa maçının oynandığı gün Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybetmesi ve Sadettin Saran'ın göreve gelmesi, Tedesco'nun üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Yeni yönetimin farklı bir teknik direktörle yola devam edebileceği iddiaları gündeme geldi. Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyet sonrası Tedesco için "son şans" yorumları yapılmaya başlandı.