Fenerbahçe'ye Süper Lig'den bir transfer daha! Musaba sonrası hedef o
Fenerbahçe transfer haberleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Eksiklerini giderebilmek adına temaslarını yoğunlaştıran yönetim, flaş bir oyuncuyu listesine ekledi. Ancak güçlü rakipler de var. İşte detaylar...
Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın transferini bitirmek için gün sayıyor. Kanarya, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilmek adına çalışmalara başladı.
2025'TE FENERBAHÇE
Fenerbahçe, son bir yıl içinde teknik direktör değişiminin sahaya ve tribünlere nasıl yansıdığını net biçimde yaşayan kulüplerden biri oldu. Sarı-lacivertliler, 2025'e Jose Mourinho yönetiminde iddialı girerken sezon ilerledikçe yaşanan kırılmalar yeni bir dönemin kapısını araladı.
MOURINHO İLE HIZLI BAŞLANGIÇ
Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinin ilk sezonunda devreye kadar inişli çıkışlı bir grafik çizse de 2025 yılına güçlü bir seriyle girdi. Sarı-lacivertli ekip, yılın ilk bölümünde oynadığı 16 resmi karşılaşmada 12 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu süreçte yenilgi yüzü görülmedi. Fenerbahçe ligde zirve yarışını sürdürürken Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı ve Play-Off turunda Anderlecht'i eleyerek yoluna devam etti.
MART AYI KIRILMA NOKTASI OLDU
Fenerbahçe için tablo mart ayıyla birlikte değişti. Avrupa'da Kadıköy'de Rangers karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet, takım üzerindeki baskıyı artırdı. Rövanşta gelen 2-0'lık galibiyet yeterli olmadı ve penaltılarla Avrupa defteri kapandı. Bu süreci ligde Samsunspor beraberliği ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a Kadıköy'de kaybedilen maç izledi.
ŞAMPİYONLUK UMUDU TÜKENDİ
Ligde Kayserispor beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyeti, şampiyonluk yarışında kritik kayıplara neden oldu. Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya elenilmesi ve Mourinho'nun maç sonu açıklamaları, yönetimle iplerin kopmasına yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı.
TEDESCO İLE YENİ SAYFA
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelirken, kulüp Devin Özek'in de görüşleri doğrultusunda takımın başına Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Ancak ardından gelen Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri soru işaretlerini beraberinde getirdi.
YÖNETİM DEĞİŞTİ BASKI ARTTI
Kasımpaşa maçının oynandığı gün Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybetmesi ve Sadettin Saran'ın göreve gelmesi, Tedesco'nun üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Yeni yönetimin farklı bir teknik direktörle yola devam edebileceği iddiaları gündeme geldi. Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyet sonrası Tedesco için "son şans" yorumları yapılmaya başlandı.
TAKIM AYAĞA KALKTI
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Domenico Tedesco, takımı toparlamayı başardı. Fenerbahçe ligde ilk devreyi yenilgi almadan tamamladı ve zirvenin yalnızca 3 puan gerisinde yer aldı. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde ise 6 maç sonunda topladığı 11 puanla 12. sıraya yerleşti.
KADIKÖY'DE UMUT YENİDEN ARTTI
Sezonun ilk bölümünün tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de atmosfer değişti. Mourinho ile başlayan, Tedesco ile şekillenen bu süreçte takım yeniden rekabetçi kimliğini ortaya koydu. Kadıköy'de tribünler, sezonun ikinci yarısına daha temkinli ama daha umutlu bakmaya başladı.
TALISCA'NIN DÖNÜŞ TAKVİMİ NETLEŞTİ
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş süreci belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte, Brezilyalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşanırken, diğer sakat oyuncuların da durumu netlik kazandı.
EYÜPSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında İkas Eyüpspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Anderson Talisca sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldızın bu durumu, teknik heyet ve taraftarları endişelendirmişti.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan bilgilendirmede Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Oyuncunun tedavi süreci sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
DİĞER SAKATLARDA SON DURUM
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli ekipte sakatlık yaşayan oyuncuların büyük bölümünde olumlu gelişmeler yaşandı. Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün oynayabilecek duruma geldiği ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde sahaya çıkabilecekleri belirtildi.
SÜPER KUPA PLANLAMASI
Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün, 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde forma giymelerinin önünde bir engel bulunmuyor. Teknik heyetin bu oyuncularla ilgili son kararı maç günü vereceği ifade edildi.
TALISCA VE ARCHIE BROWN İÇİN BEKLEYİŞ
Anderson Talisca'nın sahalara dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale yükselmesi halinde bu karşılaşmaya yetişmesinin beklendiği kaydedildi. Ayak başparmağında ödem bulunan Archie Brown'un ise bu ödemden tamamen kurtulduğu ve iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE MUSABA TRANSFERİ İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde yer alan Anthony Musaba transferinde sürecin son noktaya geldiği öne sürüldü.
ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
Fenerbahçe'nin, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın transferi konusunda tüm detaylarda anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulüp cephesinde, oyuncunun serbest kalma maddesi üzerinden transfer edilmesine yönelik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba transferinde artık geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa süre içerisinde kadrosuna katmasının beklendiği ifade edildi. Transfer sürecinin resmiyet kazanmasına çok az bir zaman kaldığı vurgulandı.
OYNAYACAĞI İLK MAÇ NETLEŞTİ
Anthony Musaba'nın, Fenerbahçe'ye transferi halinde sahaya çıkacağı ilk maçın da belli olduğu aktarıldı. Hollandalı futbolcunun fiziksel olarak hazır durumda olduğu ve Süper Kupa mücadelesinde forma giyebileceği bildirildi. Oyuncunun da Fenerbahçe'ye katılmak için gün saydığı öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMAYA RAMAK KALDI
Fenerbahçe cephesinde Musaba transferine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanırken, bu hamlenin hücum hattına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
TRANSFERDE DERBİ YARIŞI: FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA
Ara transfer dönemine saatler kala Süper Lig'de dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Trabzonspor'un, transferde de karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İki kulübün de Göztepe forması giyen genç bir savunmacıyı yakından takip ettiği belirtildi.
TAHA ALTIKARDEŞ'E YOĞUN İLGİ
Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göztepe'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kulübün radarına girdiği ifade ediliyor. Genç savunmacının performansı, transfer piyasasında adının sıkça anılmasına neden oldu.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİPTE
Taha Altıkardeş ile Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İki kulübün de ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına genç stoperi gündemine aldığı aktarılıyor.
AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR
Genç savunmacıya yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'dan da ilgi olduğu bildirildi. Hollanda ve Almanya'dan bazı kulüplerin Taha Altıkardeş için temas kurduğu ifade edilirken, daha önce de oyuncuyla ilgilenen Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı belirtildi. Bundesliga ekiplerinin de Taha'yı yakından izlediği kaydedildi.
GÖZTEPE CEPHESİ SATIŞA AÇIK
Göztepe'nin futbol yapılanmasını yöneten Sport Republic şirketinin, uygun bir teklif gelmesi halinde Taha Altıkardeş'in transferine onay verebileceği vurgulandı. Kulüp cephesinde oyuncunun durumu, ara transfer döneminde gelecek tekliflere göre netlik kazanacak.
KARİYERİ VE SEZON PERFORMANSI
Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Göztepe kadrosuna katıldı. Sarı-kırmızılı ekipte 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan genç savunmacı, son iki sezondur Süper Lig'de düzenli forma giyiyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Taha, bu sezon Göztepe formasıyla 18 resmi maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.