Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Netanyahu'nun yaptıkları yanına kar kalmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Hz. Ali Cami'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. "Bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak!"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Galata Köprüsü'nde tarihe şahitlik ettik. İsrail'in düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı şekilde güçlü bir şekilde giriyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



FİRAVUNUN YAPTIKLARI YANINA KAR KALMAYACAK



Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali heralde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.