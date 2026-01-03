İstanbul'da 8 ilçe listede! 3 Ocak İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle 8 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte kesinti yapılacak ilçeler listesi