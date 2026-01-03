İstanbul'da 8 ilçe listede! 3 Ocak İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
BEDAŞ’ın duyurusuna göre 3 Ocak Cumartesi İstanbul’da planlı çalışmalar kapsamında Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri’de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler 8 saate kadar sürecek. İşte bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin detaylar.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle 8 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?
İşte kesinti yapılacak ilçeler listesi
- Avcılar
- Bahçelievler
- Beşiktaş
- Beyoğlu
- Esenyurt
- Kağıthane
- Sarıyer
- Silivri
İLÇE İLÇE KESİNTİ DETAYLARI
