İstanbul'da 8 ilçe listede! 3 Ocak İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

BEDAŞ’ın duyurusuna göre 3 Ocak Cumartesi İstanbul’da planlı çalışmalar kapsamında Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri’de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler 8 saate kadar sürecek. İşte bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle 8 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

İşte kesinti yapılacak ilçeler listesi

  • Avcılar
  • Bahçelievler
  • Beşiktaş
  • Beyoğlu
  • Esenyurt
  • Kağıthane
  • Sarıyer
  • Silivri

İLÇE İLÇE KESİNTİ DETAYLARI

3 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

