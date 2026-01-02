Hollywood yıldızı Angelina Jolie Gazze sınırında! Yardımları inceledi yetkililerden bilgi aldı
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Gazze sınırına giderek yardım görevlileriyle bir araya geldi. Hollywood yıldızı bölgeye giden insani yardımlarla ilgili bilgi aldı.
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie Gazze'ye destek vermeye devam ediyor.
Daha önce sosyal medya hesabından Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü." içerikli gönderisini paylaşan Angelina Jolie'den bir destek hareketi daha geldi.
REFAH SINIR KAPISI'NI ZİYARET ETTİ
Jolie, Gazze'ye yardım ulaştırılması ihtiyacının aciliyetine dikkat çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.
Jolie burada Mısır Kızılayı yetkilileriyle görüştü.
Mısır Kızılayı yetkililerinden bilgi alan ünlü Hollywood yıldızı ayrıca Gazze'ye insani yardım taşıyan kamyonların şoförleriyle de görüştü.
Mısır'a tedavi için gönderilen yaralı Gazzelilerin durumunu görmek isteyen Jolie ayrıca Gazze'ye gönderilen yardımları da inceledi.