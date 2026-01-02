Galatasaray'a Kenan Yıldız müjdesi! Dünya yıldızı imzayı atabilir
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transferde atağa kalktı. Bir dünya yıldızını kadrosuna katmak isteyen Aslan, Liverpool'un süper starı Mohamed Salah için devreye girdi. Mısırlı futbolcunun İstanbul'a ayak basması öncesinde ise İngiliz devine astronomik bir bonservisle imza atması gündemde. İşte Galatasaray'daki son haberler...
TORREIRA'DAN GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da elde edilen başarıların merkezinde yer alan isimlerden biri olan Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili açıklamalarıyla gündem yarattı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sözleri, sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandırdı.
GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Lucas Torreira, teknik heyetin değişmez isimleri arasında yer aldı. Orta sahadaki dinamizmi, oyun disiplini ve mücadele gücüyle takımın son yıllardaki başarısında önemli rol oynadı.
SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI
Tecrübeli futbolcu, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamayla taraftarları şaşırttı. Arjantin basınına yansıyan ifadelerde Torreira'nın, kariyerinde farklı bir sayfa açma isteğini dile getirdiği görüldü.
BOCA JUNIORS VURGUSU
Fix Radio'ya konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Uruguaylı yıldız, Arjantin ekibinde oynamayı büyük bir hedef olarak gördüğünü ve bu düşüncenin kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Torreira ayrıca Boca Juniors'un efsane ismi Juan Roman Riquelme ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu sohbetin kendisi için değerli olduğunu belirtti.
PERFORMANSI
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 resmi karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı orta saha bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun kontrat durumu nedeniyle süreci yakından takip ettiği biliniyor.
LEMINA KARARI NETLEŞTİ
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadro planlamasına ilişkin kritik detaylar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
OPSİYON KRİTERİ HENÜZ TAMAMLANMADI
Gabonlu orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan +1 yıl opsiyonunun devreye girmesi için maçların yüzde 60'ına ilk 11'de başlaması gerekiyor. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın oynadığı 24 resmi maçta 14 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lemina, yüzde 58 oranında kaldı ve bu kriteri henüz karşılayamadı.
AFRİKA KUPASI SONRASI DÖNÜŞ YAKIN
Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamasında veda etmesiyle birlikte Mario Lemina'ya kısa süreli izin verildi. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a dönerek Galatasaray çalışmalarına katılması bekleniyor.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET KARARINI VERDİ
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin, opsiyon şartından bağımsız olarak Mario Lemina ile yola devam etme yönünde planlama yaptığı öğrenildi. Galatasaray cephesinde, 32 yaşındaki futbolcuyla 1 sezon daha devam edilmesi fikrinin benimsendiği ifade ediliyor.
OKAN BURUK'TAN YENİ PLAN
Teknik direktör Okan Buruk'un, sezonun ikinci yarısında Lemina'yı farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı. Deneyimli oyuncunun, ihtiyaç halinde savunma hattında stoper olarak da görev alabileceği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Mario Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmada görev aldı. Gabonlu futbolcu, bu maçların 14'üne ilk 11'de başlarken 1078 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
KAPTANLA DEVAM KARARI
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazanırken, takımın tecrübeli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmanın lideri konumundaki milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME OCAK AYINDA
Galatasaray'ın, kaptanlarından biri olan Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında resmi sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Yönetimin, takım içi istikrarı korumak adına tecrübeli stoperle yola devam etme kararı aldığı belirtildi.
SAVUNMANIN DEĞİŞMEZ İSMİ
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray savunmasındaki liderliği ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sahadaki duruşu ve oyun bilgisiyle ön plana çıkan Abdülkerim Bardakcı, takım kaptanları arasında bulunuyor.
22 GOLLÜK KATKI VERDİ
2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar 149 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 7 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
A Milli Futbol Takımı formasını 24 kez giyen Abdülkerim Bardakcı, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde edindiği tecrübeyle savunma hattında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.
AYRILIK GÜNDEMİ HAREKETLENDİ
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılacak takviyelerin yanı sıra, takımdan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı.
BERKAN KUTLU İÇİN YOL AYRIMI İDDİASI
Galatasaray'da bir süredir ayrılık ihtimaliyle gündeme gelen Berkan Kutlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımına gelmek üzere olduğu öğrenildi.
KONYASPOR İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun TÜMOSAN Konyaspor ile temas kurduğu ve görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği ifade ediliyor. Berkan Kutlu'nun, ara transfer döneminde kendisine iletilen diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.
DEVRE ARASINDA AYRILIK BEKLENİYOR
Berkan Kutlu'nun transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanması beklenirken, tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni takımına imza atma ihtimalinin güçlendiği vurgulanıyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olan Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, transfer sürecinde kulüplerin iştahını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY'DA TRANSFER STRATEJİSİ NETLEŞTİ
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, mücadele ettiği tüm kulvarlarda iddiasını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ikinci yarısında kadroya yapılacak takviyelerle hem ligde hem Avrupa'da yoluna güçlü şekilde devam etmeyi planlıyor.
BÜTÇE YILDIZ İSİMLERE AYRILDI
Galatasaray'da transfer planlamasının ana hatları belirlendi. Yönetim, orta saha bölgesini sezon sonuna kadar kiralık bir isimle geçmeyi planlarken, asıl bütçeyi dünya çapında ses getirecek yıldız futbolcular için ayırdı. Bu doğrultuda gündeme gelen en dikkat çekici isimlerden biri Mohamed Salah oldu.
SALAH CEPHESİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah'ın durumu yakından takip ediliyor. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 33 yaşındaki futbolcunun, sezon içerisinde teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı süreç sonrası İngiltere'den ayrılık ihtimali güçlenmişti. İkili arasındaki sorunların kısmen yumuşadığı ifade edilse de Salah'ın kulüpteki rolünün önceki dönemlere kıyasla değiştiği belirtiliyor.
GALATASARAY SÜRECİ SABIRLA YÜRÜTÜYOR
Mohamed Salah'ın Liverpool ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunurken, Galatasaray cephesi süreci aceleye getirmiyor. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda vurguladığı gibi, yönetim ara transfer döneminin son günlerini bekleyerek hamle yapmayı planlıyor. Galatasaray, 2026 yılının ilk büyük transferi olarak Salah'ı kadroya katma ihtimalini değerlendiriyor.
YAZ DÖNEMİ DE MASADA
Ara transfer döneminde şartların oluşmaması halinde, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Mohamed Salah ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Liverpool'dan sezon sonunda ayrılması öngörülen yıldız futbolcunun da kariyerine dair seçeneklerini dikkatle değerlendireceği ifade ediliyor.
JUVENTUS'UN SÜPER YILDIZI OLDU
Torinto temsilcisinde bu sezon 23 maça çıkan Kenan Yıldız, 7 gol atıp 6 da asist yaparak toplamda 13 kez tabelayı değiştirdi. Son dönemde kulübüyle kontrat konusunda anlaşamaması nedeniyle takımdan ayrılması ihtimali giderek yükseliyor.