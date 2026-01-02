Galatasaray'a Kenan Yıldız müjdesi! Dünya yıldızı imzayı atabilir

BOCA JUNIORS VURGUSU Fix Radio'ya konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Uruguaylı yıldız, Arjantin ekibinde oynamayı büyük bir hedef olarak gördüğünü ve bu düşüncenin kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Torreira ayrıca Boca Juniors'un efsane ismi Juan Roman Riquelme ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu sohbetin kendisi için değerli olduğunu belirtti.

PERFORMANSI Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 resmi karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı orta saha bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun kontrat durumu nedeniyle süreci yakından takip ettiği biliniyor.

LEMINA KARARI NETLEŞTİ Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadro planlamasına ilişkin kritik detaylar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.