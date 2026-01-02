Trump'tan İran'a tehdit! Protestoculara ateş açıp öldürürse ABD yardıma gelecek

İran'da ekonominin kötü gidişatına karşı perşembe günü patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı. Protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran'a açık tehdit geldi.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yetkililer, güvenlik güçleri ile protestocular arasında bildirilen ilk ölüm olaylarında en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.