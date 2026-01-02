Emekli zammına 4'lü formül! TAKVİM maaşları hesapladı

Anketlerin işaret ettiği 4 formül (takvim.com.tr) Bu oran kök aylıklara ve ek ödemelere uygulanırken, ayrıca halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor. Artışa ilişkin ipuçları da geliyor. 4 formül öne çıkıyor.

FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah 2025'i yüzde 30 civarında enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde" açıklamasını yapmıştı. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 11.42 olacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme de 16 bin 881 liradan 18 bin 809 liraya ulaşacak. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30.5 çıkarsa da emeklilerin zam oranı 11.85'i bulabilecek.

FORMÜL 2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım verisinin açıklanmasının ardından, 2025 enflasyonunu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini açıklamıştı. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde de 2025 yılı için enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 31 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 954 lira olacak.

FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.17 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 12.42 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 978 liraya çıkacak.