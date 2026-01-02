Phuket’ten döndü borç dosyasını açtı: CHP’li başkandan tartışmalı icraat

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE TATİL YARIDA KESİLDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Duman'ın çalışanlarına ücret ödemediği bir dönemde yılbaşı tatili için sevgilisi, ünlü türkücü Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın Phuket Adası'na gittiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin artması üzerine Duman'ın tatilini yarıda keserek 31 Aralık akşamı Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.CHP içinden de eleştiri geldi

Normal koşullarda 2 Ocak'ta görevine başlaması beklenen Duman'ın, başta CHP Genel Merkezi olmak üzere parti içinden ve kamuoyundan gelen eleştiriler sonrası dönüşünü erkene aldığı ifade edildi.

"İNSANİ BİR DURUM" SAVUNMASI

CHP'li Başkan Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seyahatin önceden planlandığını savunarak, "Yoğun çalışma temposunun ardından kısa bir mola verdim. Gizlenecek bir durum yok, tamamen insani" ifadelerini kullanmıştı.