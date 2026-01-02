Phuket’ten döndü borç dosyasını açtı: CHP’li başkandan tartışmalı icraat
Buca Belediyesi’nde işçi eylemleri sürerken, yılbaşında sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıkan CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediyeyi yüz milyonlarca liralık yeni bir borç yüküyle karşı karşıya bırakacak borçlanma için meclisten yetki istemeye hazırlanıyor.
Buca Belediyesi'nde işçi eylemleri devam ederken yılbaşını Tayland'da geçirdiği ortaya çıkan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kamuoyunun tepkisini çeken bir gündemin odağına yerleşti.
YENİ YIL, YENİ BORÇ YÜKÜ
Belediyenin mali yapısındaki bozulma sürerken, yönetimin yeni yıla borçlanma kararıyla girmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu kapsamda 6 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak belediye meclisi toplantısında, borçlanma için başkana yetki verilmesi gündeme gelecek.
TAŞINMAZ SATIŞI SÜRÜYOR, BORÇLANMA ARTIYOR
Belediyenin borç yükünü azaltma gerekçesiyle mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkardığı süreçte, aynı zamanda yeni kredi planlarının devreye sokulması dikkat çekti. Meclisten onay çıkması halinde Buca Belediyesi'nin, yasal faiziyle birlikte 375 milyon 800 bin lira daha borçlanacağı belirtiliyor. Bu borca karşılık bazı belediye taşınmazlarının ipotek gösterilmesi de seçenekler arasında.
TEPKİLER BÜYÜYÜNCE TATİL YARIDA KESİLDİ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Duman'ın çalışanlarına ücret ödemediği bir dönemde yılbaşı tatili için sevgilisi, ünlü türkücü Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın Phuket Adası'na gittiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin artması üzerine Duman'ın tatilini yarıda keserek 31 Aralık akşamı Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.CHP içinden de eleştiri geldi
Normal koşullarda 2 Ocak'ta görevine başlaması beklenen Duman'ın, başta CHP Genel Merkezi olmak üzere parti içinden ve kamuoyundan gelen eleştiriler sonrası dönüşünü erkene aldığı ifade edildi.
"İNSANİ BİR DURUM" SAVUNMASI
CHP'li Başkan Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seyahatin önceden planlandığını savunarak, "Yoğun çalışma temposunun ardından kısa bir mola verdim. Gizlenecek bir durum yok, tamamen insani" ifadelerini kullanmıştı.