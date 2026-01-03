PODCAST CANLI YAYIN

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal! İşte güncel liste

Kuzey Ege’de etkisini artıran şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli - Bozcaada ile Kabatepe - Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Çanakkale Boğazı ve adalar hattındaki feribot seferlerinde iptaller yaşandı.

Bozcaada Seferlerine Gece İptali

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada fırtına nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Hafta Sonu Tüm Seferler Askıya Alındı

Açıklamada ayrıca Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında cumartesi ve pazar günleri yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, seyahat planı olan vatandaşların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri ve hava şartlarının normale dönmesini beklemeleri konusunda uyarıda bulundu.

