Galatasaray Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor’dan transfer edilen milli kaleci Uğurcan Çakır, "Galatasaray’a yakışır futbol sergileyip, taraftarı mutlu etmek için buradayım. Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Galatasaray, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır ile 5 yıllık kontrat imzaladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Uzun bir süreçti buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Terimin son damlasına kadar Galatasaray formasını en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

O KALEYE SAHİP ÇIK

G.Saray kalesini 14 yıl koruyan Muslera, Uğurcan'a mesaj gönderdi ve "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip." ifadelerini kullandı.

