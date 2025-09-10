Barış Alper Yılmaz’dan taraftarlara özür: “Sahada en kısa sürede forma aşkıyla olacağım”

Suudi ekibi NEOM'a transfer olmak için Galatasaray'ın son oynadığı 2 lig maçında kadroda yer almayan ancak yapılan görüşmeler sonrası takımda kalan Barış Alper Yılmaz dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile taraftarlardan özür diledi.

Yıldız futbolcu, "Ben kulübümle hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü." dedi.

Barış Alper, "Yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm." ifadelerini kullandı.