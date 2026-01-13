Firari Murat Gülibrahimoğlu ile aynı jetten çıkan Selen Görgüzel'den "kumar" iddiası: İmamoğlu'nun olduğunu bilseydim kullanmazdım

Aralık ayında uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in, İmamoğlu'nun A Takımı'yla iki kez aynı jette seyahat ettiği belirlendi. Sabah'tan Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre uçuş kayıtlarına göre Karaca, 30 Ekim 2022 ve 28 Eylül 2023'te Murat Gülibrahimoğlu , Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve diğer isimlerle birlikte jette yer aldı.

Daha önce "Hiçbir siyasetçiyle ilişkim yok" diyen Karaca, savcılıktaki ifadesinde jet yolculuklarının yanı sıra İBB soruşturmasında adı geçen bir iş insanına ait villada ve yatta düzenlenen partilere katıldığını anlattı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, jet ve parti bağlantıları nedeniyle Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper'i de gözaltına aldı.

SELEN GÖRGÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi.