Rıza Demirarslan, iki buçuk yıldır evli olduğu eşi Halime'nin, bir buçuk yaşındaki çocuklarıyla birlikte yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki birikimlerini alarak evi terk ettiğini öne sürmüştü. Canlı yayına bağlanan Halime Demirarslan ise hem eşinden hem de kayınpederinden şiddet gördüğünü, bu nedenle önce devletin korumasına başvurduğunu, ardından baba evine sığındığını anlattı. Programda yüz yüze gelen çift, iddiaları karşılıklı olarak dile getirdi. Rıza Demirarslan eşine eve dönmesi yönünde çağrıda bulunurken, Halime Demirarslan sorunların artık çözülemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Günlerdir halası ve eşi tarafından eve dönmesi için ikna edilmeye çalışılan Ayşenur Şen ise sonunda kararını açıkladı. Süren endişe dolu bekleyiş, duygusal anların yaşandığı bir kavuşmayla sona erdi. Müge Anlı ve ekibi Şen ailesinin evine giderek Ayşenur Şen'in açıklamalarını dinledi. Eşine duyduğu özlemi ve yaşadıklarından dolayı pişmanlık hissettiğini dile getiren Şen, kendisini ailesiyle yeniden buluşturan herkese teşekkür etti.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan, 40 yaşında ve iki çocuk annesi olan Sibel Bilimli'den ise 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı'ya başvurarak kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kızının tehdit edildiğini iddia eden anne, söz konusu komşunun daha önce de birçok kişiyi mağdur ettiğini savundu.

Ferdi Özdemir neden öldürüldü?

Isparta'da aracı yakılmış ve başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Ferdi Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Cinayetin, park yeri nedeniyle yaşanan bir tartışmadan kaynaklanmış olabileceği iddia edilirken, komşu Seydi canlı yayına katıldı. Ferdi Özdemir'in araçlarını izinsiz şekilde evlerinin önüne park ettiğini söyleyen Ümran Özdemir, Seydi'nin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ve kendisine ilgi duyduğunu ileri sürdü. Seydi ise bu suçlamaların tamamını reddederek Ferdi ile arasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.