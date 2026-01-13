Şam YPG/SDG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti: "Fırat Nehri'nin doğusuna çekilin"
Şam, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.
SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SDG UYARISI
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi.
İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.
Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı.
Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.
Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.
"FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLİN"
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bölgede SDG örgütünün, terörist PKK milisleri ve devrik rejimin kalıntılarıyla birlikte güçlerini yığmaya devam etmesi ve buranın Halep kentini vuran İran menşeli intihar dronlarının çıkış noktası olması nedeniyle;
Kırmızı renkle işaretlenen bölge, bu tarihten itibaren kapalı askerî bölge ilan edilmiştir.
Bölgedeki sivil halkımızın, SDG örgütünün mevzilerinden uzak durması önemle rica olunur.
Bu bölgede bulunan tüm silahlı grupların Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekmektedir. Canlarınızı koruyun.
Suriye Arap Ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç teşkil eden eylemleri için bir çıkış noktası olarak kullanmalarını önlemek amacıyla gerekli her türlü adımı atacaktır."