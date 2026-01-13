İtalya'dan Fenerbahçe'ye müjde! Lookman geliyor

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı. Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ademola Lookman olmuştu.