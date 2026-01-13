İtalya'dan Fenerbahçe'ye müjde! Lookman geliyor
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lookman için girişimler devam ediyor. İtalyan basını, Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası'ndan sonra direkt İstanbul'a gideceğini iddia etti. İşte detaylar...
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı.
Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ademola Lookman olmuştu.
Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızı transfer etmek için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.
İtalyan basını, Lookman transferiyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberine göre; Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşan Atalanta, Ademola Lookman ile yollarını ayırıyor.
Haberde Raspadori transferi sonrası Lookman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı aktarıldı.
30-40 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS ÖDENECEK
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30-40 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Nijeryalı oyuncunun Afrika Uluslar Kupası sonrası doğrudan İstanbul'a geleceği kaydedildi.