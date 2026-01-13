Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı! Kante ve Nunez
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Guendouzi'yi kadrosuna katan Kanarya, Kante ve Darwin Nunez için de harekete geçti. İşte detaylar...
Orta sahaya yaptığı Matteo Guendouzi transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli yıldızlarından N'Golo Kante için bir hamle daha yaptı.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için kulübüne resmi teklifini sundu.
MASADA KRİTİK GÖRÜŞME
İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin Kante'yi transfer etmek istediğini doğrularken, tarafların süreci hızlandırdığı belirtildi. Bu kapsamda sarı-lacivertli yönetimin, Kante'nin menajeriyle kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, KARAR AŞAMASINDA
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Al-Ittihad ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan N'Golo Kante 'yi kadrosuna katmak istiyor. Suudi ekibinin yeni sözleşme hedefi bulunmasına rağmen, tecrübeli oyuncunun şu ana kadar bu teklife olumlu yanıt vermediği aktarıldı.
KARİYER ÖZETİ
34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kanté, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.
NUNEZ ÇIKARMASI
Fenerbahçe'de öncelikli hedefin Al Hilal forması giyen Darvin Nunez olduğu aktarıldı. Uruguaylı santrforun ardından gelen diğer iki aday ise Ademola Lookman ve Artem Dovbyk olduğu gelen bilgiler arasında.
Suudi Pro Ligi'nde 10 resmi maça çıkan Darwin Nunez 6 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.