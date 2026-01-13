Vali Gül İstanbul'da 3 yıllık emniyet verilerini açıkladı: Suç oranları düştü çakar denetimleri arttı

3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) Vali Gül, kişilere karşı işlenen önemli suç oranlarıyla ilgili şu verileri aktardı: "2023'te 103 bin 410 olan rakam 2025'te 86 bin 524'e düştü. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 düşmüş. (2023-2025 değişimi) Kasten öldürme yüzde 20, kasten yaralama yüzde 14, cinsel suçlar yüzde 23, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 26, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20, konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 37 düştü. Bu suçların aydınlanma oranları 2023'te yüzde 97,6 iken 2025'te 99,6 olarak gerçekleşti. Bu şu demek, hemen hemen kişilere karşı işlenen suçların tamamı aydınlatılıyor ve bu aydınlatma oranları da yükseliyor. Asayiş, güvenlik olaylarına bizler istatistik olarak bakmıyoruz. Bunu gösterme sebebimiz, düştüğünü göstermek. Ortadan kalktı gibi bir iddiamız yok. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan yaşıyor. Dolayısıyla olumsuz örnekleri her zaman görebiliriz. Ama iki sene öncesine göre yüzde 16 düşmesi kolluk kuvvetlerimizin önemli bir başarısı." 3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) "TUTUKLAMA ARTINCA SİLAHLA GEZME, SOKAKTA RUHSATSIZ SİLAHLA DOLAŞMA SAYISI DA AZALDI" Gül, önemli 7 suçta yakalama oranlarının 2023'te 20 bin 933 iken bunun 2025'te 28 bin 24 olarak gerçekleştiğini belirterek, kaçakçılık ve organize suçlarda yüzde 85, dolandırıcılıkta yüzde 65, cinsel suçlarda yüzde 46'lık bir başarı olduğunu kaydetti.

3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2023'te 46 bin 858 olan vaka sayısının 2025'te 26 bin 941'e düştüğünü aktaran Gül, "Neredeyse yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Otodan hırsızlık yüzde 80 azalmış. Evden hırsızlık yüzde 60, oto hırsızlığı yüzde 65, motosiklet hırsızlığı yüzde 66, kapkaç yüzde 83, yankesicilik yüzde 65 azalmış. Burada aydınlatma oranlarına baktığımızda yüzde 23'lük artış olduğunu görüyoruz. 2023'te mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun yüzde 75,9'unu tespit ederken şimdi 93,6'sını tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) Gül, 2023'te 16 bin 274 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2025'te ise bu sayının 17 bin 70 olduğunu anlatarak, bu suçtan tutuklanan kişi sayısının ise 991'den 2 bin 682'ye çıktığını dile getirdi.

3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) Vali Gül, yakalanan kişi sayısının düşmenin nedenine ilişkin "Ruhsatsız silah taşıyanlara ceza anlamında bir düzenleme oldu. Dolayısıyla da yakalanan kişilerin tutuklamaları arttı. Tutuklama artınca silahla gezme, sokakta ruhsatsız silahla dolaşma sayısı da azalmış oldu." değerlendirmesini yaptı. 3 yıllık veriler (Takvim.com.tr) İzinsiz günübirlik kiralanan konutlarla ilgili 2024'te 48 milyon 200 bin liralık ceza uygulandığını aktaran Gül, 2025'te ise bu cezanın 153 milyon 926 bin liraya çıktığını söyledi.